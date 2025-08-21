Liga de Quito Liga de Quito sufre sobre el final pero clasifica a 4tos de Libertadores Liga de Quito sufrió en los minutos finales pero fue mucho mejor que Botafogo y se mete a cuartos de Libertadores. El polémico convocado que tendrá la Selección de Ecuador para Eliminatorias

18:55hs ¡FINAL DEL PARTIDO! Liga sufre pero CLASIFICA a cuartos de Libertadores.

18:48hs Minuto 90' Tiempo cumplido, se agregan 6 más.

18:40hs ¡TARJETA ROJA! Falta fuerte de Richard Mina y el árbitro lo expulsa tras revisar el VAR. Minuto 85' Tweet placeholder

18:35hs Minuto 75' Entramos en los 15 minutos finales, Liga de Quito gana 2-0 y sigue buscando el tercero, por ahora pasan los 'albos'.

18:18hs ¡Gol de Liga! ¡GOOOOOOOOOOOL DE LIGA! Alzugaray no falla 2-0 y se adelanta en la serie. Tweet placeholder

18:16hs ¡PENAL PARA LIGA! Mano claro en el área de Barbosa y PENAL para Liga.

18:02hs ¡Arranca el complemento! Comienza la segunda mitad ¿encontrará otro gol Liga, habrá gol de Botafogo o hay penales?

18:02hs ¡Medina se la pierde! Liga de Quito sigue presionando con Ramírez y Quintero pero Botafogo acierta en los cruces.

17:45hs ¡Final del primer tiempo! Se acaba la primera mitad, Liga gana 1-0 y por ahora hay penales vs. Botafogo.

17:30hs ¡Presiona Liga! Liga de Quito aprovecha el envión del primer gol y sigue presionando, Botafogo se defiende pero también responde con orden. Minuto 30'

17:07hs ¡Gol de Liga! ¡GOOOOOOOOOOOOL DE LIGA! Gabriel Villamil empata la serie 1-0 en 7 minutos. Tweet placeholder

17:00hs ¡Arranca el partido! ¡Comienza Liga de Quito vs. Botafogo!

16:48hs ¡Ya saltan a la cancha! Liga de Quito y Botafogo hacen el precompetitivo en el césped del Rodrigo Paz Delgado. Tweet placeholder Tweet placeholder

16:37hs ¡Llegó Liga de Quito! Liga de Quito se encuentra ya en el Rodrigo Paz Delgado. Tweet placeholder

16:15hs El once de Ancelotti Davide Ancelotti define a sus once titulares para jugar en Quito. Tweet placeholder

16:00hs El resumen de la ida Botafogo ganó la ida con gol a los 14 segundos

16:00hs El once de Liga de Quito Estos son los elegidos de Tiago Nunes para Liga de Quito vs. Botafogo. Tweet placeholder

15:44hs ¿Cómo llegan ambos equipos? Liga de Quito viene de empatar contra el Manta con un equipo de suplentes mientras que Botafogo viene de perder de local ante Palmeiras.

15:28hs Camerino listo Liga de Quito alista todo para recibir a Botafogo, hoy salen con la camiseta blanca. Tweet placeholder

15:15hs ¡Arranca la previa! Liga de Quito y Botafogo se enfrentan y aquí arranca la previa.

