Liga de Quito sufre sobre el final pero clasifica a 4tos de Libertadores

Liga de Quito sufrió en los minutos finales pero fue mucho mejor que Botafogo y se mete a cuartos de Libertadores.

Por Gustavo Dávila

Liga de Quito sufre sobre el final pero clasifica a 4tos de Libertadores
Liga de Quito sufre sobre el final pero clasifica a 4tos de Libertadores

Liga de Quito y Botafogo se enfrentaron por la Copa Libertadores tras el 1-0 en la ida en Brasil. Los ‘albos’ fueron muy superiores y ganaron 2-0 para clasificar, eso sí se llevan la mala noticia de la expulsión de Richard Mina.

¡De top Mundial! El nuevo salario que el Chelsea le prepara a Moisés Caicedo

¡De top Mundial! El nuevo salario que el Chelsea le prepara a Moisés Caicedo

Sebastián Beccacece escuchó a los hinchas y confirman un inédito convocado a la Selección de Ecuador

Sebastián Beccacece escuchó a los hinchas y confirman un inédito convocado a la Selección de Ecuador

Era un fijo en la convocatoria de Ecuador pero aseguran que está “resentido” con la Selección

Era un fijo en la convocatoria de Ecuador pero aseguran que está “resentido” con la Selección

¡FINAL DEL PARTIDO!

Liga sufre pero CLASIFICA a cuartos de Libertadores.

Minuto 90'

Tiempo cumplido, se agregan 6 más.

¡TARJETA ROJA!

Falta fuerte de Richard Mina y el árbitro lo expulsa tras revisar el VAR. Minuto 85'

Minuto 75'

Entramos en los 15 minutos finales, Liga de Quito gana 2-0 y sigue buscando el tercero, por ahora pasan los 'albos'.

¡Gol de Liga!

¡GOOOOOOOOOOOL DE LIGA! Alzugaray no falla 2-0 y se adelanta en la serie.

¡PENAL PARA LIGA!

Mano claro en el área de Barbosa y PENAL para Liga.

¡Arranca el complemento!

Comienza la segunda mitad ¿encontrará otro gol Liga, habrá gol de Botafogo o hay penales?

¡Medina se la pierde!

Liga de Quito sigue presionando con Ramírez y Quintero pero Botafogo acierta en los cruces.

¡Final del primer tiempo!

Se acaba la primera mitad, Liga gana 1-0 y por ahora hay penales vs. Botafogo.

¡Presiona Liga!

Liga de Quito aprovecha el envión del primer gol y sigue presionando, Botafogo se defiende pero también responde con orden. Minuto 30'

¡Gol de Liga!

¡GOOOOOOOOOOOOL  DE LIGA! Gabriel Villamil empata la serie  1-0  en 7 minutos.

¡Arranca el partido!

¡Comienza Liga de Quito vs. Botafogo!

¡Ya saltan a la cancha!

Liga de Quito y Botafogo hacen el precompetitivo en el césped del Rodrigo Paz Delgado.

¡Llegó Liga de Quito!

Liga de Quito se encuentra ya en el Rodrigo Paz Delgado.

El once de Ancelotti

Davide Ancelotti define a sus once titulares para jugar en Quito.

El resumen de la ida

Botafogo ganó la ida con gol a los 14 segundos

El once de Liga de Quito

Estos son los elegidos de Tiago Nunes para Liga de Quito vs. Botafogo.

¿Cómo llegan ambos equipos?

Liga de Quito viene de empatar contra el Manta con un equipo de suplentes mientras que Botafogo viene de perder de local ante Palmeiras.

Camerino listo

Liga de Quito alista todo para recibir a Botafogo, hoy salen con la camiseta blanca.

¡Arranca la previa!

Liga de Quito y Botafogo se enfrentan y aquí arranca la previa.

