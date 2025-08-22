Es tendencia:
logotipo del encabezado
Liga de Quito

DT del Botafogo y sus insólitas declaraciones tras ser eliminados por Liga de Quito

Davide Ancelotti, DT de Botafogo, explicó los motivos de la eliminación en Copa Libertadores ante Liga de Quito y generó polémica.

Por Gustavo Dávila

DT del Botafogo y sus insólitas declaraciones tras ser eliminados por Liga de Quito
DT del Botafogo y sus insólitas declaraciones tras ser eliminados por Liga de Quito

Liga de Quito clasificó a los cuartos de final de la Copa Libertadores tras eliminar a Botafogo y pese a que los ‘albos’ fueron mejores que los brasileños en ambos partidos, Davide Ancelotti puso excusas que generaron mucho ruido.

El DT de Botafogo, e hijo del histórico Carlo Ancelotti, atribuyó a la altura de Quito la eliminación. “En Europa no hay ciudades a 2800 metros sobre el nivel del mar ni hay que viajar seis horas para el partido”, declaró el DT italiano.

Esto generó mucho ruido en la prensa quiénes criticaron al DT por culpar a situaciones geográficas de Sudamérica de la eliminación cuando los capitalinos también fueron superiores en Brasil.

Esta es la primera experiencia como entrenador principal para Davide Ancelotti quién hasta hace poco era asistente técnico de Brasil y el Real Madrid junto a su padre.

Hasta ahora: ¿Quiénes serían convocados por Ecuador para el Mundial 2026?

ver también

Hasta ahora: ¿Quiénes serían convocados por Ecuador para el Mundial 2026?

Sebastián Beccacece lo convocó pero rechazó a la Selección de Ecuador: “Le dicen manzana podrida”

ver también

Sebastián Beccacece lo convocó pero rechazó a la Selección de Ecuador: “Le dicen manzana podrida”

Desde su llegada, Botafogo no ha podido recuperar el nivel mostrado que lo llevó el año pasado a ser campeón del Brasileirao y de la Copa Libertadores. Tanto ‘albos’ como brasileños perdieron varios jugadores clave.

Publicidad
Era un fijo en la convocatoria de Ecuador pero aseguran que está “resentido” con la Selección

ver también

Era un fijo en la convocatoria de Ecuador pero aseguran que está “resentido” con la Selección

¿Cuándo jugará Liga de Quito vs Sao Paulo?

El partido entre Liga de Quito y Sao Paulo a disputarse primero en la altura de Quito se jugaría la semana del 18 de septiembre, después de las Eliminatorias. Mientras que la vuelta sería a semana seguida la del 25 de septiembre.

gustavo dávila
Gustavo Dávila
Lee también
Conmebol confirma cuándo tendrá que jugar Liga de Quito vs Sao Paulo: ¿Lo ayuda LigaPro?
Fútbol de Ecuador

Conmebol confirma cuándo tendrá que jugar Liga de Quito vs Sao Paulo: ¿Lo ayuda LigaPro?

El único jugador de Liga de Quito que premió la CONMEBOL tras clasificar a 4tos de Libertadores
Fútbol de Ecuador

El único jugador de Liga de Quito que premió la CONMEBOL tras clasificar a 4tos de Libertadores

Liga de Quito celebra en Copa Libertadores y también supera a Barcelona SC con este dato
Fútbol de Ecuador

Liga de Quito celebra en Copa Libertadores y también supera a Barcelona SC con este dato

Tras Vinotinto vs Barcelona SC: Así queda la tabla de posiciones de la LigaPro en la fecha 26
Fútbol de Ecuador

Tras Vinotinto vs Barcelona SC: Así queda la tabla de posiciones de la LigaPro en la fecha 26

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Better Collective Logo