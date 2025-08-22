DT del Botafogo y sus insólitas declaraciones tras ser eliminados por Liga de Quito

Liga de Quito clasificó a los cuartos de final de la Copa Libertadores tras eliminar a Botafogo y pese a que los ‘albos’ fueron mejores que los brasileños en ambos partidos, Davide Ancelotti puso excusas que generaron mucho ruido.

El DT de Botafogo, e hijo del histórico Carlo Ancelotti, atribuyó a la altura de Quito la eliminación. “En Europa no hay ciudades a 2800 metros sobre el nivel del mar ni hay que viajar seis horas para el partido”, declaró el DT italiano.

Esto generó mucho ruido en la prensa quiénes criticaron al DT por culpar a situaciones geográficas de Sudamérica de la eliminación cuando los capitalinos también fueron superiores en Brasil.

Esta es la primera experiencia como entrenador principal para Davide Ancelotti quién hasta hace poco era asistente técnico de Brasil y el Real Madrid junto a su padre.

ver también Hasta ahora: ¿Quiénes serían convocados por Ecuador para el Mundial 2026?

ver también Sebastián Beccacece lo convocó pero rechazó a la Selección de Ecuador: “Le dicen manzana podrida”

Desde su llegada, Botafogo no ha podido recuperar el nivel mostrado que lo llevó el año pasado a ser campeón del Brasileirao y de la Copa Libertadores. Tanto ‘albos’ como brasileños perdieron varios jugadores clave.

Publicidad

Publicidad

ver también Era un fijo en la convocatoria de Ecuador pero aseguran que está “resentido” con la Selección

¿Cuándo jugará Liga de Quito vs Sao Paulo?

El partido entre Liga de Quito y Sao Paulo a disputarse primero en la altura de Quito se jugaría la semana del 18 de septiembre, después de las Eliminatorias. Mientras que la vuelta sería a semana seguida la del 25 de septiembre.