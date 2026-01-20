Es tendencia:
Urgente: Jorge Guzmán no es más presidente de Emelec y hay jugadores que dejarán el club

Emelec se encuentra sin presidente y la resolución podría terminar en las salidas de varios jugadores para la presente temporada.

Por Gustavo Dávila

Emelec recibió en la noche del lunes la resolución del Ministerio del Deporte que dictamina que hubo irregularidades en el proceso electoral anterior y Jorge Guzmán no es más presidente del club.

Esto significa que el club tendrá un interventor y luego tendrá nuevas elecciones, pero en lo deportivo esto podría significar la salida de varios jugadores. Con la nulidad de la directiva, por ejemplo los nuevos contratos de Miller Bolaños, Bryan Viñán, proveniente de Orense; Andrés Viteri y Maikel Uriarte, ex Barcelona; y Milton Cagua, volante que llegó libre de Independiente quedan sin efecto.

Así mismo la nulidad impide que Emelec tome decisiones como acuerdos con auspiciantes, pagos a acreedores, entre otros. El club deberá apurar procesos lo más pronto posible para tener nuevo presidente.

Por ejemplo, en caso de una intimación de pago por parte de la FEF, no podría ser pagada hasta que haya un interventor, lo que podría desembocar en la sanción de -6 puntos que evitaron la semana pasada.

De igual forma, el acreedor tendrá que pasar por varios trámites legales para realizar actividades del día a día como pagar servicios básicos, y no podría usar recursos para levantar prohibiciones FIFA hasta que llegue el nuevo presidente.

Los valores pendientes de Emelec

Los 50 mil dólares corresponden a compromisos pendientes con Elkin Muñoz, John Jairo y Aníbal Leguizamón, además del preparador físico Agustín, quien formó parte del cuerpo técnico de Jorge Célico, así como también a los futbolistas Tommy Chamba y Gilmar Napa.

En resumen

  • El Ministerio del Deporte anuló la presidencia de Jorge Guzmán por irregularidades electorales.
  • Los contratos de Miller Bolaños y cuatro refuerzos adicionales quedan sin efecto jurídico.
  • Emelec adeuda 50 mil dólares a exjugadores, futbolistas actuales y cuerpo técnico anterior.
Gustavo Dávila
