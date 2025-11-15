Las últimas semanas han sido muy complicadas para Gonzalo Plata, que ahora recibe una noticia aún peor para su carrera en Brasil. El jugador ecuatoriano había sido expulsado en semifinales ante Racing, pero el club había apelado esa roja. Ahora CONMEBOL respondió.
Pese a todos los intentos de Flamengo, CONMEBOL confirmó que Gonzalo Plata fue suspendido por dos partidos. Por lo cual, el jugador ecuatoriano no podrá estar en la final de la Copa Libertadores y se perderá el siguiente partido que dispute en torneos internacionales.
Esta noticia llega en un contexto donde Gonzalo Plata no deja de ser criticado por la hinchada de Flamengo, que ve esta suspensión como otro problema con el ecuatoriano. Asimismo, el club pierde a un jugador referente para el ataque en sus aspiraciones de ganar el campeonato.
Gonzalo Plata sí viajará con el resto del equipo y en caso de ser campeón con Palmeiras en la final de la Libertadores, recibirá su medalla. No obstante, este iba a ser el partido más importante a nivel de clubes para el ecuatoriano y ahora no estará.
Los cuestionamientos para Gonzalo Plata se hacen notar porque el jugador ecuatoriano viene siendo ya expulsado en varios partidos con la camiseta de Flamengo, y ahora también ha sido visto en clubes nocturnos de fiesta. Indignando a la hinchada del ‘Fla’.
Los números de Gonzalo Plata en esta temporada
En lo que va de temporada, Gonzalo Plata ha jugado con Flamengo un total de 46 partidos entre todas las competencias. El jugador ecuatoriano ha marcado 5 goles y ha dado 9 asistencias. Fue clave para que su equipo pueda llegar a esta instancia de Copa Libertadores.
