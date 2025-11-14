Es tendencia:
Ecuador empató contra Canadá y sufrió un golpe en el ranking FIFA

La Selección de Ecuador no pasó del empate contra Canadá y ahora sufrió una mala noticia sobre su ranking FIFA, pensando en el bombo 2.

Por Gustavo Dávila

La mala noticia que recibió el ranking FIFA de Ecuador tras empatar con Canadá Foto: Getty

La Selección de Ecuador volvió a decepcionar a sus hinchas con un empate sin goles contra Canadá, y además de las críticas recibidas. La ‘Tri’ verá su ranking FIFA afectado tras el 0-0 contra la selección CONCACAF.

Ecuador perdió 0.34 puntos por empatar contra Canadá, por lo que ahora queda cinco puntos por debajo de Corea del Sur. Los asiáticos ganaron a Bolivia y la ‘Tri’ tiene muy cuesta arriba ingresar al bombo 2, con los cálculos serán hasta ocho puntos de ventaja los que saquen los surcoreanos.

Austria juega contra Chipre el sábado y en caso de ganar, también remontará a Ecuador y nos mandará al puesto 24 del siguiente ranking FIFA. Ecuador aumenta la presión y deberá ganar a Nueva Zelanda.

Así mismo, si se hace efectivo el cambio en el sorteo que se rumora y las selecciones europeas que clasifican vía playoff verán respetados sus puestos en el ranking FIFA, Ecuador se despediría de cualquier opción de ir al bombo 2.

¿Cuándo jugará la Selección de Ecuador?

En el mes de noviembre, la Selección de Ecuador jugará contra Canadá el jueves 13 de noviembre. Mientras que, el 18 de noviembre de 2025 tendrá que enfrentar a Nueva Zelanda. Dos amistosos que pueden consolidar a ‘La Tri’ en el Bombo 2 del sorteo del mundial.

Ecuador vs. Canadá – Foto: Getty.

En resumen

  • La Selección de Ecuador perdió 0.34 puntos del ranking FIFA tras empatar 0-0 contra Canadá.
  • Ecuador ahora queda cinco puntos por debajo de Corea del Sur, quienes ganaron a Bolivia.
  • Si Austria gana a Chipre, Ecuador caería al puesto 24 del siguiente ranking FIFA.
gustavo dávila
Gustavo Dávila
