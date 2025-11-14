La Selección de Ecuador volvió a decepcionar a sus hinchas con un empate sin goles contra Canadá, y además de las críticas recibidas. La ‘Tri’ verá su ranking FIFA afectado tras el 0-0 contra la selección CONCACAF.

Ecuador perdió 0.34 puntos por empatar contra Canadá, por lo que ahora queda cinco puntos por debajo de Corea del Sur. Los asiáticos ganaron a Bolivia y la ‘Tri’ tiene muy cuesta arriba ingresar al bombo 2, con los cálculos serán hasta ocho puntos de ventaja los que saquen los surcoreanos.

Austria juega contra Chipre el sábado y en caso de ganar, también remontará a Ecuador y nos mandará al puesto 24 del siguiente ranking FIFA. Ecuador aumenta la presión y deberá ganar a Nueva Zelanda.

Así mismo, si se hace efectivo el cambio en el sorteo que se rumora y las selecciones europeas que clasifican vía playoff verán respetados sus puestos en el ranking FIFA, Ecuador se despediría de cualquier opción de ir al bombo 2.

¿Cuándo jugará la Selección de Ecuador?

En el mes de noviembre, la Selección de Ecuador jugará contra Canadá el jueves 13 de noviembre. Mientras que, el 18 de noviembre de 2025 tendrá que enfrentar a Nueva Zelanda. Dos amistosos que pueden consolidar a ‘La Tri’ en el Bombo 2 del sorteo del mundial.

Ecuador vs. Canadá – Foto: Getty.

