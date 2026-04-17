Vicente Sánchez se va y estos jugadores podrían no jugar más con Emelec

La crisis de Emelec continúa luego de que volviera a perder en LigaPro. Los azules cayeron derrotados ante Guayaquil City y las consecuencias llegaran no solo para el entrenador.

Este partido iba a ser una prueba final para Vicente Sánchez y el DT no pasó. “Si no ganamos hoy, debe haber un cambio”, había advertido Cristhian Noboa horas antes anticipando una posible salida del entrenador.

La salida del entrenador uruguayo es casi un hecho pero también podrían haber salidas o al menos cambios importantes en el once del equipo. Jugadores como Pizzini, José Neris, Gonzalo Napoli e Ignacio Guerrico fueron de lo más criticado y los hinchas piden que no sean titulares. Lo curioso y alarmante es que todos fueron fichados a inicios de año.

Pedro Ortiz, quien durante años fue la figura de Emelec y de lo poco rescatable, hoy es cuestionado. En junio los azules podrían ir por otro arquero que le haga competencia.

Horas antes Emelec había recibido la noticia de que iba a sumar 3 puntos en la tabla de posiciones de LigaPro en restitución del castigo impuesto por FEF a inicios de año.

Los fichajes que tiene Emelec para 2026

Para la siguiente temporada, Emelec ya confirmó como sus nuevos jugadores a Estalin Segura, Víctor Griffith, Luca Klimowicz, Francisco Pizzini, Gonzalo Napoli, Ariel Mina y Aníbal Leguizamón, Ignacio Guerrico, Luca Klimowicz, Miller Bolaños.

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Emelec perdió 1-3 contra Guayaquil City.

En resumen