Franklin Congo, árbitro del partido entre Liga de Quito y El Nacional, se hizo viral por un fuerte gesto contra los jugadores de Liga.

Por Gustavo Dávila

Liga de Quito perdió contra El Nacional y se despide del tricampeonato de LigaPro pero en el partido uno de los más señalados fue el árbitro Franklin Congo. No solo hubo polémicas jugadas que no fueron pitadas a favor si no también un viral gesto contra los futbolistas.

Corría el minuto 75′ y ya habían tres penales dudosos no señalados a Liga de Quito, en un momento los jugadores fueron a reclamarle y el central muy molesto manoteó a Carlos Gruezo y a Alejandro Cabeza.

Los futbolistas de Liga de Quito no solo se mostraron molestos si no también sorprendidos del actuar del central. Al final Congo le pidió a los dos equipos que se separen y vuelvan al partido.

Con el 1-0 Liga de Quito cae al tercer puesto y salvo un desastre de Independiente del Valle, ya no podrá pelear por el campeonato y le quedará solo clasificar a Libertadores de forma directa.

Los fichajes de Liga de Quito para este 2025

Kevin Minda, Yeltzin Erique, Alexis Villa, Carlos Gruezo, Ruddy Mina, Lautaro Pastrán, Alejandro Cabeza, Alexander Alvarado, Jeison Medina son los nuevos refuerzos para este 2025 en Liga de Quito.

Los otros jugadores que podrían salir de Liga de Quito

Liga de Quito podría perder también a Carlos Gruezo, Gabriel Villamil, Michael Estrada y Ricardo Adé, todos por ofertas del exterior para la siguiente temporada, por cifras considerables.

Gustavo Dávila
