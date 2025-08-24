Sebastián Beccacece los fue a ver y convocaría a estos jugadores de Liga de Quito

Sebastián Beccacece fue noticia otra vez tras estar presente en algunos partidos del fútbol ecuatoriano, uno de ellos el Liga de Quito vs. Botafogo por Copa Libertadores. El DT vio jugadores y ya tendría contemplados a varios del ‘albo’ para la lista contra Paraguay y Argentina.

En el arco quedó ratificado que Gonzalo Valle estaría llamado entre los tres arqueros para el cierre de Eliminatorias y ya empieza a perfilarse como segundo portero para la Copa del Mundo 2026.

La banda zurda de Liga de Quito es una de las mejores del campeonato ecuatoriano y tanto Leonel Quiñónez como Bryan Ramírez están en consideración. Este último ya tuvo su convocatoria al ser llamado para jugar contra Perú y Brasil.

Finalmente, con menos opciones tras el gran momento de Moisés Caicedo y Alan Franco, el volante Carlos Gruezo sigue siendo una de las variantes. Ante el mal momento de los delanteros, Michael Estrada podría aprovechar para meterse en la lista.

Gonzalo Valle – Foto: Getty.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección de Ecuador?

La Selección de Ecuador volverá a jugar por las Eliminatorias Sudamericanas el próximo mes de septiembre, cuando enfrente primero a Paraguay como visitante, y después a Argentina en condición de local.

Los posibles convocados de la Selección de Ecuador al Mundial 2026 hasta ahora

Hasta ahora Hernán Galíndez, Gonzalo Valle, Piero Hincapié, William Pacho, Pervis Estupiñán, Ángelo Preciado, Joel Ordóñez, Moisés Caicedo, Alan Franco, Kendry Páez, Pedro Vite, Gonzalo Plata, Alan Minda, Nilson Angulo, Leonardo Campana, Enner Valencia, Kevin Rodríguez serían los convocados a Ecuador