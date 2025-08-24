VIDEO | Kendry Páez repartió MAGIA en su debut en Francia con Racing

Kendry Páez arrancó de titular con Racing de Estrasburgo en la Ligue 1 primera división de Francia y en pocos minutos demostró que fue una buena decisión su salida a Europa. El volante ecuatoriano tuvo una exhibición de crack en la hora de juego que disputó.

Gambetas, auto pases, un casi golazo y asistencias con criterio es lo que generó Kendry Páez contra el Nantes en la primera división de Francia. El ecuatoriano estuvo en cancha hasta el minuto 64′.

Con esto, Páez ya ha tenido su debut tanto en la Conference League como en la Ligue 1 en Racing de Estrasburgo. Ya en la jornada anterior pudo debutar con una asistencia de crack.

Kendry Páez jugará este año en Racing y si todo sale bien regresará al Chelsea, club dueño de sus derechos deportivos. El DT Enzo Maresca lo elogió durante el mes que estuvo en Inglaterra.

ver también José Mourinho lo quiere y el millonario salario que ganaría Jeremy Sarmiento en el Fenerbahce

Tweet placeholder

ver también Era un fijo en la convocatoria de Ecuador pero aseguran que está “resentido” con la Selección

ver también Sebastián Beccacece lo convocó pero rechazó a la Selección de Ecuador: “Le dicen manzana podrida”

Ya con minutos, Kendry Páez espera ser convocado a la Selección de Ecuador para la doble fecha final de Eliminatorias contra Paraguay y Argentina y luego ir al Mundial 2026.

Publicidad

Publicidad

¿Hasta cuándo tiene contrato Kendry Páez con Chelsea?

Aunque aún no ha debutado con Chelsea, Kendry Páez tiene contrato con el equipo ‘Blue’ hasta finales de la temporada 2033. El ecuatoriano tiene 18 años, de ahí que, tenga un acuerdo tan largo. Podría ser vendido o quedarse en Chelsea, todo depende de su rendimiento en esta temporada.

¿Cuál es el valor de mercado de Kendry Páez?

Actualmente, Kendry Páez tiene un valor de mercado de 12 millones de euros, según la información de Transfermark. El jugador ecuatoriano podría aumentar este valor o hacerlo disminuir, según las oportunidades que vaya sumando en Europa