La ida de las semifinales fue 3 a 0 a favor de Liga de Quito contra Palmeiras. Ahora el equipo de Abel Ferreira se encomienda a una remontada histórica, y para esto el equipo brasileño ha terminado recuperando a un crack clave en el once titular

Desde Bolavip Brasil, adelantan que Palmeiras ya podrá contar para este partido de vuelta con el volante argentino Aníbal Moreno, que no pudo jugar en la ida, por molestias musculares. El volante viene de ser una estrella clave en la serie de cuartos de final contra River Plate.

Por otro lado, Palmeiras también recuperará a Joaquín Piquerez, el lateral por izquierda jugó en Quito, pero este fin de semana descansó en Brasil ya que tenía una suspensión por tarjeta roja. Ahora el lateral llega a pleno desde lo físico para jugar en casa.

Palmeiras necesita hacer una remontada que no se ha visto en esta Copa Libertadores. De momento, el mismo Abel Ferreira advirtió a Liga de Quito con un mensaje. Las entradas para el partido también están agotadas y se espera un estadio en fervor.

ver también Wilmar Roldán pitará el Palmeiras vs Liga en Copa Libertadores, pero antes lo insultaron en Colombia

Aníbal Moreno fue titular ante River Plate. (Foto: GettyImages)

Por otro lado, Liga de Quito también tiene un regreso para este partido, ya que recuperó a Fernando Cornejo. El volante chileno se había quedado fuera del partido de ida porque tenía suspensión por tarjetas amarillas. Los ecuatorianos solo pierden a Bryan Ramírez.

Publicidad

Publicidad

ver también Emelec no le paga a sus jugadores y ahora revelan cuánto les debe

Las posibles alineaciones de Palmeiras y Liga de Quito

Así alinearían Palmeiras y Liga de Quito para su partido de Copa Libertadores:

Once de Palmeiras: Carlos Miguel; Khellven (o Giay), Gustavo Gómez, Murilo y Piquerez; Bruno Fuchs (o Emi Martínez); Andreas Pereira, Mauricio y Felipe Anderson; Flaco López y Vitor Roque.

Once de Liga de Quito: Alexander Domínguez; Kevin Minda/Gian Allala, Ricardo Adé, Richard Mina; José Quintero, Gabriel Villamil, Carlos Gruezo, Fernando Cornejo, Leonel Quiñónez; Lisandro Alzugaray y Jeison Medina

¿Cuándo se juega el Palmeiras vs Liga de Quito?

La vuelta en Brasil entre Palmeiras y Liga de Quito se jugará el próximo jueves 30 de octubre de 2025. El partido comenzará desde las 19H30 (Ecuador) 21H30 (Brasil). Los aficionados podrán seguir el encuentro a través de ESPN y los diferentes planes de Disney+.

Publicidad