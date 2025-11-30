Es tendencia:
VIDEO | Moisés Caicedo salió expulsado contra el Arsenal de Piero Hincapié

Moisés Caicedo se enfrentaba a Piero Hincapié en el Chelsea vs. Arsenal pero vio la tarjeta roja en la Premier League.

Por Gustavo Dávila

VIDEO | Moisés Caicedo salió expulsado contra el Arsenal de Piero Hincapié Foto: Getty
VIDEO | Moisés Caicedo salió expulsado contra el Arsenal de Piero Hincapié Foto: Getty

El Chelsea vs. Arsenal de este fin de semana en la Premier League tenía la expectativa del cruce de ecuatorianos entre Moisés Caicedo y Piero Hincapié, sin embargo poco vimos de ambos en cancha. El volante de los blues se fue expulsado.

En una jugada peligrosa, Moisés Caicedo chocó con Mikel Merino y dejó la plancha abierta, impactando frontalmente el tobillo del jugador. El árbitro fue llamado por el VAR y tras revisión expulsó al ‘tricolor’.

Apenas 38 minutos en cancha estuvo Caicedo, quién ahora se perderá al menos dos partidos por su expulsión, siendo una baja sensible para el Chelsea. El ecuatoriano viene jugando todos los partidos.

El Chelsea se sobrepuso a jugar con uno menos y alcanzó el gol a los 48 mediante Chalobah. Con el 1-0 están escalando al segundo lugar de la Premier League.

Tweet placeholder

El valor de mercado de Moisés Caicedo

Actualmente, Moisés Caicedo tiene un valor de 90 millones según la información de transfermark. Por lo cual, si el jugador ecuatoriano es vendido por Chelsea sería por una cifra superior a los 150 millones, ya que está en el mejor momento de su carrera y aún tiene 23 años de edad.

¿Ciclo cumplido? Moisés Caicedo habla de su futuro mientras hay rumores del PSG y del Real Madrid

Los equipos interesados en Moisés Caicedo

De momento, en Moisés Caicedo, hay dos equipos muy interesados como lo son Paris Saint Germain y Real Madrid. El cambio de agente del volante ecuatoriano también podría traer una postura diferente para estos dos clubes que están atentos al tricolor.

gustavo dávila
Gustavo Dávila
