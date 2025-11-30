VIDEO | Piero Hincapié se cruzó con Pedro Neto y así reaccionó el portugués

Piero Hincapié tuvo su primer clásico Arsenal contra el Chelsea y así como Moisés Caicedo dejó una viral expulsión, el defensa ecuatoriano también dejó imágenes sobre la intensidad del partido. En una jugada particular se cruzó con Pedro Neto, portugués del ‘blue’.

Pedro Neto se acercaba al área listo para tirar un centro al área, sin embargo Hincapié se resbaló justo y evitó el centro. El ecuatoriano se dejó llevar por sus emociones y le gritó en la cara al portugués.

Poca gracia le hizo al jugador del Chelsea que también lo quiso increpar, rápidamente los otros jugadores del Arsenal alejaron molestos a Hincapié para que no pase a mayores.

El partido acabó 1-1 y una vez más, tras lesión de Gabriel Maghalaes, el entrenador Mikel Arteta apostó por Piero Hincapié como titular. Una vez más fue de los más solidos.

Los números de Hincapié en Arsenal

Desde su llegada en agosto y en medio de todas las irregularidades, Piero Hincapié ha disputado poco más de 290 minutos en Arsenal. Para los hinchas ecuatorianos, esta escasa cantidad de minutos no deja de ser preocupante, porque necesitan que llegue con ritmo al Mundial.

El contrato de Piero Hincapié con Arsenal

Hincapié tiene con Arsenal un contrato hasta finales de la temporada 2026. Es un préstamo con obligación de compra, que puede ser activada por cualquier equipo. No obstante, si se elige a Lewis-Skelly para que tenga más minutos por no perderlo con una venta, se ve poco probable una compra del ecuatoriano.

