La drástica sanción que le caería a Moisés Caicedo tras irse expulsado

Desde Europa revelan la sanción que le caería a Moisés Caicedo tras salir expulsado en el Chelsea vs. Arsenal por Premier League.

Por Gustavo Dávila

Chelsea recibe una durísima noticia sobre la sanción a Moisés Caicedo Foto: Getty
El derby entre Chelsea y Arsenal tuvo la expulsión de Moisés Caicedo tras una falta de Mikel Merino, y pocas horas después se conoció la sanción que le pondría la Premier League. El volante ecuatoriano tendrá varios encuentros de descanso obligado.

Pese a que lo normal son dos encuentros de sanción, según cuenta el periodista Fabrizio Romano a Moisés Caicedo le pondrán tres encuentros de castigo. Caicedo se perderá los partidos contra el Everton, Leeds United y AFC Bournemouth.

Lo positivo es que Moisés Caicedo podrá aprovechar esta para de tres semanas de Premier League para recuperarse de sus molestias en la rodilla, las mismas que lo aquejan hace varios partidos.

Moisés Caicedo solo ha tenido descanso en esta temporada solo por motivos de sanciones por tarjetas amarillas y solo ha tenido una fecha FIFA de pausa con la Selección de Ecuador.

Moisés Caicedo también recibió dura falta vs. Arsenal. Foto: Getty.

El valor de mercado de Moisés Caicedo

Actualmente, Moisés Caicedo tiene un valor de 90 millones según la información de Transfermrkt. Por lo cual, si el jugador ecuatoriano es vendido por Chelsea sería por una cifra superior a los 150 millones, ya que está en el mejor momento de su carrera y aún tiene 23 años de edad.

Moisés Caicedo podría jugar todo el Mundial ‘gracias’ a Cristiano Ronaldo

Los equipos interesados en Moisés Caicedo

De momento, en Moisés Caicedo, hay dos equipos muy interesados como lo son Paris Saint Germain y Real Madrid. El cambio de agente del volante ecuatoriano también podría traer una postura diferente para estos dos clubes que están atentos al tricolor.

En resumen

  • Moisés Caicedo fue expulsado en el derby entre Chelsea y Arsenal tras una falta a Mikel Merino.
  • El volante ecuatoriano tendrá una sanción de tres encuentros de castigo, según Fabrizio Romano.
  • Caicedo se perderá los partidos de Premier League contra Everton, Leeds United y AFC Bournemouth.
Gustavo Dávila
