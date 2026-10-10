¡Virtuales campeones! IDV venció a Aucas y así quedó la tabla de posiciones del primer hexagonal

Independiente del Valle podría ser campeón ya en el siguiente encuentro, después de vencer a Aucas.

Este sábado 10 de octubre de 2026, Independiente del Valle hizo los deberes y venció a Aucas, en un partido muy intenso por el primer hexagonal. Con esto, los ‘Rayados’ pueden ser campeones en los próximos dos partidos del campeonato ecuatoriano.

La tabla de posiciones del primer hexagonal de la LigaPro

Con esta victoria, Independiente del Valle llegó a los 77 puntos y le saca 23 a Macará con un partido menos y 27 puntos por jugarse. Por lo cual, dependiendo como le vaya a Macará en el siguiente partido, los ‘Rayados’ ya podrían ser campeonato en la tercera fecha del hexagonal.

Es prácticamente cuestión de tiempo para que Independiente del Valle logre ser campeón del fútbol ecuatoriano, bicampeón en esta ocasión. Los ‘Rayados’ son ampliamente superiores a los otros 15 equipos del fútbol ecuatoriano y van por su tercera estrella de LigaPro.

Remontada de campeón 😉🏆@IDV_EC, tras una contra letal, le gana 2-1 a Aucas gracias a un potente remate de Góngora.#LigaEcuabet conectada x #Xtrim 🤳🏻 pic.twitter.com/97IOnHXc4x — Zapping Ecuador (@zapping_ecu) October 10, 2026

Por otro lado, con la derrota de Aucas queda muy abierto la pelea por los cupos a Copa Libertadores. El ‘Papá’ lleva una mala liguilla y ahora mismo cae al cuarto puesto y se queda a 4 puntos del cupo a Copa Libertadores. Mientras que Barcelona SC y Liga de Quito necesitan ganar para seguir soñando.

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¿Cuándo puede ser campeón Independiente del Valle?

Dependiendo los resultados, Independiente del Valle ya podría ser campeón en la siguiente jornada contra Macará en Ambato, o posteriormente contra Universidad Católica. Lo más probable es que el club llegue al partido contra Liga de Quito, el 1 de noviembre, como campeón coronado.

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En síntesis: