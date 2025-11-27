Es tendencia:
‘Vitamina’ Sánchez dejó Liga de Quito en críticas y ahora va a un grande de América

Pablo 'Vitamina' Sánchez dejó Liga de Quito tras varias críticas y ahora firmó con otro grande de América para el 2026.

Por Gustavo Dávila

'Vitamina' Sánchez dejó Liga de Quito en críticas y ahora va a un grande de América Foto: Getty
Dejó Liga de Quito en medio de críticas y resultados adversos, pero también con la LigaPro 2024 y Supercopa 2025, y ahora Pablo ‘Vitamina’ Sánchez tiene nuevo equipo. El ex DT de los ‘albos’ se va a otro grande de América y más de uno se sorprende.

Según el periodista Çésar Luis Merlo, Pablo Sánchez es nuevo entrenador de Olimpia de Paraguay. El ‘Decano’ no renovó a Ever Hugo Almeida y ahora fueron por el argentino.

Pablo Sánchez dejó Liga de Quito antes de la mitad del torneo y en plena fase de grupos de Copa Libertadores. El argentino también sonó para U. de Chile y un par de equipos de Colombia.

Con Liga ganó la LigaPro 2024 y potenció algunos jugadores como Bryan Ramírez y Gabriel Villamil. En Olimpia cobrará más de 30 mil dólares mensuales según los presupuestos de los grandes.

Así suma un nuevo país en su carrera tras haber dirigido en Argentina, Chile, Bolivia y Ecuador. En Chile ganó la Serie B y en Liga de Quito ganó los dos títulos mencionados.

¿Por qué se fue ‘Vitamina’ Sánchez de Liga de Quito?

Además de los resultados que no se estaban dando, Vitamina Sánchez era cuestionado por enfrentamientos que tuvo con la hinchada en declaraciones públicas, así como había rumores de algunos desacuerdo con jugadores, todo esto como rumor.

‘Vitamina’ Sánchez, arte de despedida de LDUQ.

‘Vitamina’ Sánchez, arte de despedida de LDUQ.

En resumen

  • Pablo Sánchez es el nuevo entrenador del Olimpia de Paraguay, según César Luis Merlo.
  • Pablo Sánchez dejó Liga de Quito antes de la mitad del torneo y en fase de grupos de Copa Libertadores.
  • Sánchez ganó la LigaPro 2024 y la Supercopa 2025 con Liga de Quito.
Gustavo Dávila
