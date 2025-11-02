Es tendencia:
¡¿Vuelve a LigaPro?! Javier Burrai tiene opciones para salir de Argentina

Javier Burrai podría volver a cambiar de equipo para la siguiente temporada tras no tener minutos en Talleres de Córdoba.

Por Gustavo Dávila

Fue uno de los mejores arqueros del fútbol ecuatoriano e incluso seleccionado de Ecuador, sin embargo Javier Burrai ha perdido protagonismo en su carrera. Sin minutos en Talleres de Córdoba, el portero argentino volvería a cambiar de club ¿vuelve a LigaPro?

El periodista Víctor Banegas señala que Javier Burrai está en conversaciones con FCB Melgar de la primera división de Perú. El club rojinegro busca otro guardameta y el ex Barcelona SC es uno de los apuntados.

Javier Burrai fue uno de los mejores pagados de Barcelona ganando más de 50 mil dólares al mes, sin embargo su salida se dio por motivos extrafutbolísticos. Tenía contrato vigente hasta el 2027 pero fue uno de los descartados por el argentino Ariel Holan.

Se conoce que su salida le cuesta a Barcelona SC más de 1 millón de dólares que se seguirán pagando mensualmente. En Ecuador sonó para Orense SC e Independiente del Valle.

Este año Javier Burrai lleva apenas 6 partidos jugados entre los dos torneos semestrales de Argentina y la Copa Libertadores, por lo que estaría abierto a un cambio de aires.

En Barcelona jugó más de 160 partidos y fue clave en la final ganada a Liga de Quito en la final del torneo ecuatoriano 2020, la misma que se definió por penales.

Ecuador vs. Italia – Javier Burrai Foto: Getty.

Javier Burrai se fue “gratis” de Barcelona SC

Burrai se marchó de Barcelona SC sin dejarle algún rédito económico al club. El portero llegó a un acuerdo para salir libre cobrando solo hasta cuando estuvo en el plantel.

En resumen

  • El arquero Javier Burrai está en conversaciones con el club FCB Melgar de Perú.
  • La salida de Javier Burrai le costaría a Barcelona SC más de 1 millón de dólares.
  • Burrai jugó más de 160 partidos en Barcelona SC, ganando la final del 2020.
gustavo dávila
Gustavo Dávila
