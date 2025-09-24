Christian Cueva vuelve a ser noticia en Emelec luego de que trascendiera en pleno partido de los azules que el volante peruano no regresaría al club. En medio de estos rumores y versiones, se conoce un gigantesco favor del club para su jugador.

Según El Canal del Fútbol, Emelec le adelantó 80 mil dólares a Christian Cueva esto en pleno momento adverso económico que atraviesa el equipo. La información no ha sido contrastada oficialmente por el club.

Se desconoce también si estos valores representan a meses de salario posteriores, ya que según otros reportes de prensa a Christian Cueva le deben cuatro meses de salario y también una prima de fichaje.

El trato especial al seleccionado de Perú habría generado molestia en algunos jugadores según el mencionado medio. Cueva se encuentra en su país tratándose de su lesión.

ver también Liga de Quito se movió y ya tiene su primer refuerzo para el 2026

Emelec pagó más de USD 300.000 por Christian Cueva

ver también ¿Cambia el hexagonal? Revelan los primeros clubes de LigaPro envueltos en amaños de partidos

A Christian Cueva lo han sondeado desde Alianza Lima y Sport Boys de Perú, así como Junior de Barranquilla de Colombia; Liga de Quito y Orense SC de la LigaPro.

Publicidad

Publicidad

ver también Alarma en LigaPro: Seleccionado ecuatoriano es víctima de extorsiones

Los números de Christian Cueva en Emelec

Christian Cueva ha jugado con Emelec un total de 8 partidos con la camiseta azul. El jugador peruano ha marcado 2 goles y ha dado 2 asistencias. El futbolista que usa la camiseta número 10 terminó siendo clave para que el ‘Bombillo’ escape de los últimos lugares y ahora se ilusione con pelear arriba en la tabla.

ver también A Gonzalo Plata le levantaron la tarjeta roja y DT de Estudiantes no se guardó nada

¿Cuánto es el sueldo de Christian Cueva en Emelec?

Como jugador de Emelec, Christian Cueva es uno de los jugadores mejores pagados del club. El futbolista peruano estaría percibiendo un salario mensual de entre 15 y 20 mil dólares.