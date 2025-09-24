Es tendencia:
Liga de Quito

Liga de Quito se movió y ya tiene su primer refuerzo para el 2026

Liga de Quito sabe de las limitaciones de su plantilla y ya tiene uno de sus primeros refuerzos para la siguiente temporada.

Por Gustavo Dávila

La gran deuda pendiente de Liga de Quito este año ha sido reforzar el plantel luego de varias salidas claves y otros refuerzos que no han rendido. La directiva no quiere volver a cometer ese error y ya tendrían pensado su primer refuerzo para el 2026.

Alejandro Tobar del Deportivo Cuenca tiene todo avanzado para ser el primer fichaje de Tiago Nunes para el 2026. El volante ecuatoriano podría tener su primera experiencia en uno de los grandes.

Tobar podría ser el ansiado reemplazo posicional de Jhojan Julio, con un volante de características ofensivas. Desde la salida del actual jugador de Querétaro, los ‘albos’ no han encontrado un reemplazo.

A Tobar también lo quiso Independiente del Valle pero parece que los ‘albos’ son los que lo cerraron. Los azuayos están peleando meterse en el hexagonal final de la LigaPro.

Cristian Tobar – Deportivo Cuenca.

Cristian Tobar – Deportivo Cuenca.

Los fichajes de Liga de Quito para este 2025

Kevin Minda, Yeltzin Erique, Alexis Villa, Carlos Gruezo, Ruddy Mina, Lautaro Pastrán, Alejandro Cabeza, Alexander Alvarado, Jeison Medina son los nuevos refuerzos para este 2025 en Liga de Quito.

Las estadísticas de Cristian Tobar en el 2025

Cristian Tobar tiene 7 goles y 8 asistencias en 30 partidos jugados en este 2025 y es clave en el Deportivo Cuenca que pelea la parte alta de la tabla de posiciones de LigaPro.

