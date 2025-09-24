¿Cambia el hexagonal? Revelan los primeros clubes de LigaPro envueltos en amaños de partidos

Las sospechas de los amaños de partido parece que se van confirmando en LigaPro y es que este miércoles se conocieron los primeros clubes involucrados. Falta que las investigaciones se hagan oficiales y se conozcan las posibles sanciones deportivas.

Dirección de Integridad y Antipiratería de la LigaPro identificó a cuatro clubes de la Serie B en este informe inicial. Dos de ellos son Gualaceo y Chacaritas, en el partido en que quedaron 3-2 hubo señalamientos por los goles anotados.

Este partido elevó una alerta nivel 5 (la más alta de la métrica) sobre sospecha, otro partido estaría involucrado debido a un testimonio de uno de los participantes.

LigaPro no se ha manifestado pero se conoce que las sanciones podrían ir desde la resta de puntos hasta los descensos de categoría. Aún no trasciende si en LigaPro Serie A no hay estos casos.

Esta semana el tema volvió a ser relevante, primero tras el lamentable asesinato de Jonathan González por grupos envueltos en estas prácticas de amaños de partidos, y ahora en El Nacional señalan que elementos de su plantel están involucrados también.

El Nacional también debe varios meses de sueldo a sus jugadores

Asimismo, a lo largo de toda la temporada los jugadores de El Nacional han expresado su molestia por deudas que tiene el plantel con los jugadores. Los futbolistas han reclamado incluso hasta más de 3 meses de salarios atrasados y no han concentrado por este tema.