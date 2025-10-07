Y ya van cuatro: Confirman otro jugador de Emelec que se irá GRATIS en diciembre

Emelec puede perder a varios jugadores a final de temporada, y no solo generando bajas en lo deportivo, si no también en lo económico. La directiva ya adelantó algunos jugadores que aunque cotizan en millones, se irían de forma gratuita.

Jair Collahuazo acaba contrato en diciembre y se irá como agente libre. La promesa de 19 años y con presente en la selección de Ecuador de su categoría, fue prestado por dos años y la directiva anterior no lo renovó.

Jorge Guzmán, actual presidente de Emelec, culpó a la administración anterior presidida por José Pileggi. Ahora la consigna es buscar que otros jugadores no se les escapen de esta forma como el futbolista del New York Red Bulls.

Diogo Bagui podría ser el siguiente en irse gratis por la misma condición y es que el joven central no llegó a un acuerdo económico y salvo que Emelec mejore su oferta, también se va gratis en diciembre. Al central lo sondean ya en Barcelona y Liga de Quito.

La situación económica de Emelec, lejos de ser óptima, podría desembocar en la salida de futbolistas como Christian Cueva, Alexander González y Luis Fernando León, también sin dejar los ingresos esperados.

Los fichajes que hizo Emelec en este 2025

Tras el presunto pago a Leandro Vega, Emelec inscribió a jugadores que fichó para esta temporada. Jugadores como Christian Cueva, Luis Castillo, Alfonso Barco, Sergio Quintero, Luis Caicedo, entre otros fueron inscritos en la plantilla del equipo azul.

La FIFA ya sancionó a Emelec por deudas

Desde mediados de 2024, Emelec viene arrastrando varios castigos de la FIFA por no pagar a ex jugadores que estuvieron el club y a los que se les debía sueldos y premios. El club llegó a tener más de 5 castigos en la FIFA, que le impedían poder fichar a nuevos jugadores. Se levantó todo en junio de 2025.