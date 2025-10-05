Es tendencia:
Octavio Rivero salió molesto del Monumental y ya lo ponen en otro club para el 2026

Octavio Rivero salió molesto tras la goleada 3-0 de Independiente del Valle a Barcelona SC y ahora hay rumores de cambio de club.

Por Gustavo Dávila

Dentro de un muy irregular año en Barcelona, si hay un jugador que ha tenido un rendimiento rescatable es el delantero uruguayo Octavio Rivero. Es el goleador del club pero salió muy molesto tras el 3-0 de Independiente del Valle y ya hay rumores de otros clubes.

Octavio Rivero tendría ofertas del fútbol de México y de Brasil para el 2026, y aunque tiene un contrato largo con Barcelona, habría cláusulas que facilitarían su salida. El club no quiere dejarlo ir pero si el deseo del jugador es cambiar de aires y hay un club que podría pagar su cláusula millonaria.

Este año sonó como posible fichaje del América de México, U. de Chile y de Fortaleza de Brasil, los tres dispuestos a poner 2 millones de dólares. Barcelona no aceptó dejar ir a su goleador.

Rivero lleva 11 goles en 31 partidos este año entre LigaPro, Copa Ecuador y Copa Libertadores. El año pasado anotó 11 goles en 17 partidos en su primer semestre en Barcelona.

Octavio Rivero, gol Barcelona SC 2025. Foto: Getty.

Por ahora, Octavio Rivero tendrá que esperar para diciembre para cambiar de club. El objetivo que le queda a Barcelona es pelear el cupo directo a Copa Libertadores.

Los fichajes de Barcelona SC para la temporada 2025

Barcelona SC ya se movió en el mercado de transferencias con varios jugadores. Los amarillos contrataron a Felipe Caicedo, Jhonny Quiñónez, Xavier Arreaga, Joaquín Valiente, Gustavo Vallecilla, José Contreras, Jean Carlos Montaño, Ignacio De Arruabarrena y Gastón Campi.

Gustavo Dávila
