¡Los elegidos de Beccacece! La prelista de Ecuador para el Mundial 2026

Faltan cerca de ocho meses para el Mundial 2026 pero la Selección de Ecuador tiene poco espacio de margen para sorpresas en la lista de convocados. Sebastián Beccacece tiene definido ya la pre-lista de jugadores que estarán en Estados Unidos-México y Canadá.

El DT de Ecuador en rueda de prensa contó que tiene un universo de 45 jugadores convocables para el Mundial. Estos son todos los que han sido llamados durante sus convocatorias desde que llegó a la ‘Tri’:

Arqueros: Hernán Galíndez, Moisés Ramírez, Gonzalo Valle, Gilmar Napa, David Cabezas.

Defensas: Xavier Arreaga, Jackson Porozo, Yaimar Medina, Cristian Ramírez, Félix Torres, Joel Ordóñez, Piero Hincapié, William Pacho, Pervis Estupiñán, Jhoanner Chávez, Ángelo Preciado.

Volantes: Alan Franco, Moisés Caicedo, Pedro Vite, Jordy Alcívar, Carlos Gruezo, Darwin Guagua, Jhegson Méndez, Denil Castillo, Patrik Mercado, Óscar Zambrano, Kendry Páez.

Delanteros: Leonardo Campana, John Yeboah, Jeremy Sarmiento, Keny Arroyo, Janner Corozo, John Mercado, Enner Valencia, Nilson Angulo, Alan Minda, Gonzalo Plata.

ver también ¿Fuera del plantel? Suplente de Liga de Quito se molestó con Tiago Nunes frente a todos

Selección Ecuador – Enner Valencia se retira luego del Mundial 2026.

Publicidad

Publicidad

ver también Octavio Rivero salió molesto del Monumental y ya lo ponen en otro club para el 2026

De esta forma, salvo que haya alguna sorpresa, de estos nombres saldrán los 30 finales que irán al quinto Mundial de Ecuador. De la lista de arriba, solo Ángel Mena está descartado tras retirarse oficialmente de la Selección de Ecuador.

ver también Burla mundial: La reacción de Van Dijk cuando Moisés Caicedo sacó el bombazo contra Liverpool

Los partidos de la Selección de Ecuador en octubre

Estas son las fechas y amistosos de Ecuador en octubre:

Estados Unidos vs. Ecuador

10 de octubre de 2025, 20:30 (hora local)

10 de octubre de 2025, 20:30 (hora local) México vs. Ecuador

14 de octubre de 2025, 21:30 (hora local)

​Guadalajara, México

ver también Destacan en sus clubes pero se quedaron fuera de la convocatoria de Ecuador por motivos disciplinarios

¿Cuándo se realizará el sorteo del Mundial 2026?

El sorteo del Mundial de 2026 se realizará el próximo 5 de diciembre en los Estados Unidos. El ranking se bloqueará después de los amistosos de noviembre y todos los clasificados sabrán en que bombo están y el fixture que les espera. Será un sorteo de 12 grupos con 4 países por grupo.

Publicidad