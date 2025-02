Cuando El León ruge, todos deben estar atentos porque te soltará alguna verdad absoluta. Más aún si está caliente después de un triunfo increíble contra Boca Juniors en la mismísima Bombonera por Copa Libertadores 2025. El defensor de Alianza Lima, que también es considerado como uno de los capitanes en la Selección Peruana, hizo un anuncio extraoficial que debemos tomar en cuenta. Carlos Zambrano le mandó un mensaje indirecto al nuevo comando técnico.

¿A quién pidió Carlos Zambrano para la Selección Peruana?

Esto ocurrió después de la clasificación de Alianza Lima a la Fase 2 de la Copa Libertadores 2025, tras vencer a Boca Juniors por la tanda de penales. Carlos Zambrano mostró su apoyo hacia Renzo Garcés para que sea considerado en la Selección Peruana. El León no dudó en ningún momento, de soltar una frase que rápidamente se hizo eco: “¡Nos vemos en la selección!”.

Esa frase corrió por las redes sociales, dando a entender que el experimentado defensor internacional ve en Renzo Garcés un potencial para sumarse a la Selección Peruana. La decisión final siempre la tendrá Óscar Ibáñez en ese tipo de casos. En medio de las celebraciones en La Bombonera la alegría hizo que Carlos Zambrano lo postule y espera verlo pronto entrenando juntos en VIDENA en el equipo de todos.

Carlos Zambrano celebrando en La Bombonera. (Foto: CONMEBOL Libertadores).

¿Cómo le ha ido a Renzo Garcés en la Selección Peruana?

El defensor de Alianza Lima no ha tenido un debut oficial con la Selección Peruana mayor en partidos competitivos como Eliminatorias o Copa América. Aunque fue convocado en algunas ocasiones durante la era de Ricardo Gareca. Las apariciones de Renzo Garcés se limitan a entrenamientos o posiblemente algún amistoso no oficial que no siempre se documenta ampliamente, pero no se le acredita un debut formal con minutos jugados en la selección mayor.

¿Cuáles son las cualidades de Renzo Garcés?

Es un marcador fuerte y difícil de superar en el uno contra uno. Su posicionamiento y lectura del juego le permiten anticiparse a los delanteros y cortar jugadas peligrosas con eficacia. A diferencia de algunos defensas más tradicionales, Renzo Garcés tiene una buena técnica para iniciar jugadas desde atrás. No solo despeja, sino que busca pases precisos para conectar con los volantes, lo que lo hace útil en equipos que intentan construir desde el fondo.

Carlos Zambrano en el media day de Alianza Lima. (Foto: CONMEBOL Libertadores).

¿Quién es Renzo Garcés?

Renzo Garcés nació en Pucallpa, una ciudad en la región selvática de Ucayali, Perú, el 12 de junio de 1996. Esto confirma su trayectoria documentada, que también señala que puso en marcha su carrera futbolística en esa región antes de mudarse a Lima para desarrollarse profesionalmente en clubes como la Universidad San Martín, Sporting Cristal, Universidad César Vallejo y, ahora, Alianza Lima.

