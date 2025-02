Guillermo Viscarra se convirtió en la figura clave al atajar el penal decisivo contra Boca Juniors en la Copa Libertadores 2025. Dejándolos fuera de competencia, y siendo para muchos la figura necesaria que le falta a los íntimos. Para poder lograr noches históricas como la pasada. Tiene personalidad y lo demuestra con unas palabras recientes, sobre lo que hizo Fernando Gago, al cambiar de portero para los penales. Tomemos consideración sobre su reflexión.

¿Qué dijo Guillermo Viscarra sobre Fernando Gago?

Cuando le preguntaron para SportsCenter de ESPN sobre la decisión de Fernando Gago. Que cambió al portero antes de la tanda de penales. Contestó con total sinceridad el portero boliviano de Alianza Lima, sobre esa situación: “A mí no me gustaría, particularmente, porque todos los arqueros nos esforzamos tanto para llegar en esos momentos de poder realmente ayudar al equipo”.

¿Por qué criticó la decisión de Fernando Gago?

Es más, extendió bastante más lo que pensaba sobre lo que hizo el entrenador de Boca Juniors: “Es un momento que como arquero tenemos esa importancia en decidir el partido; por eso, obviamente uno siempre prefiere asumir esa responsabilidad. Ellos tomaron sus decisiones, le podía salir bien como le salió bien a muchos equipos que han hecho eso, pero este no fue el caso y gracias a Dios ganamos”.

Guillermo Viscarra antes de atajar el penal de Alan Velasco. (Photo by Marcelo Endelli/Getty Images)

Cerrando su participación ante los micrófonos el portero de la Selección Bolivia. Con una frase que seguramente se mantendrá un tiempo más en el recuerdo. Lo que explicó Guillermo Viscarra, es que no estaría de acuerdo con lo que pasó en los últimos minutos del tiempo reglamentario: “Me sorprendió; a mí particularmente no me gustaría que me pase porque creo que Marchesín es un arquerazo. Hizo muy buen partido allá, un gran partido acá; quién sabe lo que hubiera pasado”.

¿Por qué Fernando Gago cambió de portero?

Para entender un poco más de todo este asunto. También recopilamos lo que dijo el técnico de Boca Juniors en conferencia de prensa: “Todo se estudia y se analiza con el entrenador de arqueros. Leandro (Brey) está más familiarizado con lo que hacen los rivales, dónde pueden ejecutar y hacia dónde pueden tirar. Es un arquero que tiene muy buenos registros atajando penales. En la cancha de Newell ‘s atajó cuatro, con Talleres también”.

Guillermo Viscarra celebrando atajar el penal de Alan Velasco. (Photo by Marcelo Endelli/Getty Images)

Fernando Gago justificó que ingrese Brey por Marchesín, y se haga cargo de la tanda de penales: “También tomó la decisión de lo que se había hablado para intentar llevarlo a cabo. Obviamente, podía suceder o no, porque podía haber gastado la ventana de cambios antes. Era una decisión conversada, pero no tomada de antemano; se decidió en el momento”. Y para la suerte de Alianza Lima, no le salió nada en esta oportunidad.

