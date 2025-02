ver también Rodrigo Ureña no jugará en Belgrano y terminó discutiendo con un reconocido periodista deportivo

Rodrigo Ureña no jugará en Belgrano de Córdoba después de una serie de errores por parte de la entidad argentina. Supuestamente, no pagaron el monto acordado, demoraron en darle algunas promesas establecidas previamente, y a su vez, tampoco recibió el trato que esperaba. Bajo esas premisas se dio la obligación de tomar sus maletas, regresar a casa y vestirse de corto nuevamente con los colores de Universitario de Deportes. Pero el motivo real de este caso, aún no se supo. Por eso, vamos a poner en la mesa ambas partes de esta novela polémica. Y la gente podrá sacar sus propias conclusiones.

¿Qué mencionó Universitario de Deportes sobre Rodrigo Ureña?

El Club Universitario de Deportes informa a la opinión pública y a la familia crema lo siguiente respecto a nuestro jugador Rodrigo Ureña:

Como institución, cumplimos con todos los trámites y requerimientos solicitados por el Club Atlético Belgrano para que Rodrigo Ureña viajara a Argentina y se sometiera a los exámenes médicos. No obstante, el jugador nos comunicó que no llegó a un acuerdo contractual con dicha institución por motivos ajenos al escenario inicial.

Asimismo, informamos que Belgrano no realizó el pago correspondiente a la cláusula de salida, contemplada en el anexo 3 del contrato de nuestro futbolista, dentro de los plazos y términos acordados con nuestra institución.

Ante esta situación, y en resguardo de los intereses del club, Universitario de Deportes envió una comunicación formal a Belgrano, notificando que, debido al incumplimiento de los términos pactados, la oferta por la liberación del jugador ha quedado sin efecto.

Como institución histórica y referente del fútbol peruano y sudamericano, continuaremos velando por el bienestar de nuestros futbolistas.

Tras su regreso de Argentina, el volante se reintegrará a los entrenamientos en Campo Mar U.

Lima, 04 de febrero 2025

Esperando unas horas, para contestar con calma y sin mayores errores, el cuadro argentino sostuvo que el jugador fue quien tomó la decisión de no firmar. Lo explicó también en un comunicado al respecto, donde las reacciones han sido muy fuertes. Ya que ni los propios hinchas de Belgrano de Córdoba le creen a la directiva del club. Hasta se pueden notar algunas disculpas hacia Rodrigo Ureña y Universitario de Deportes, por todos los malestares vividos en los últimos días. Quedando por los suelos el nombre del Pirata Cordobés como institución de primera división.

¿Qué dijo Belgrano de Córdoba sobre Rodrigo Ureña?

El Club Atlético Belgrano informa a sus socios/as, hinchas y comunidad en general respecto a la frustrada incorporación de Rodrigo Ureña:

Que tras llegar a un acuerdo con el futbolista, Belgrano cumplió con todos los trámites previstos, poniendo a disposición el pago de la totalidad de la cláusula de rescisión que tenía que ejecutar el propio jugador.

Que a partir del día viernes 31/1 se elaboró el convenio entre partes, según los términos acordados; el domingo 2/2 por la tarde Ureña arribó a Córdoba; y el lunes 3/2 por la mañana se realizó la revisión médica y el propio jugador envió a Club Universitario el mail para notificar que haría uso de la cláusula de rescisión, autorizando a Belgrano a ejecutarla en su nombre.

Que la autorización del Club Universitario para ejecutar dicha rescisión llegó el día lunes 3/2 por la tarde, por lo que el pago de transferencia debió pasar al día siguiente debido al horario de funcionamiento de operaciones bancarias.

Que el día martes, estando el contrato acordado disponible para ser firmado por las partes, y con los fondos disponibles para ser transferidos, de modo inesperado el jugador se negó a firmar el contrato aduciendo que por motivos personales quería regresar a Perú.

Con todo lo descrito, hacemos especial énfasis de que en ningún momento, tal como aduce Universitario o como circula en algunos medios de comunicación, Belgrano faltó a la palabra o incumplió con lo pactado entre las partes. Sin embargo, para hacer efectiva esta operación, era imprescindible contar con la voluntad del jugador, algo que finalmente no ocurrió y que excede cualquier tipo de trámites económicos o legales.

Córdoba, 5 de febrero de 2025

¿Cuál es el futuro inmediato de Rodrigo Ureña?

La pregunta es quién está mintiendo en este caso. Desde Universitario de Deportes están seguros de lo que hacen. Mientras que Belgrano de Córdoba se está limpiando de todas las responsabilidades con el jugador chileno. Al final de cuentas, quien termina perdiendo más es el propio Rodrigo Ureña, como también los hinchas cordobeses que soñaban con la llegada del Pitbull. Que muy pronto se reportará en Campo Mar, para trabajar a la par del grupo, con Fabián Bustos a la cabeza.

