Uno de los jugadores más representativos del fútbol local habló sobre lo que pasó en el último, Alianza Lima vs. Boca Juniors por Copa Libertadores. Felipe Melo a su estilo reflexionó sobre el partido entre peruanos y argentinos. Donde tocó varios temas, pero nos quedamos en principio con lo que mencionó sobre el trabajo de los chicos de Néstor Gorosito. El ex seleccionado brasileño pegó como un campeón.

¿Qué dijo sobre Alianza Lima?

Mediante su cuenta de Instagram, el recordado defensor fue muy claro de lo que vio en La Bombonera: “Lo que creo interesante en este juego es que Alianza no cambió su manera de jugar al principio. Están jugando 10 minutos y dejando que Boca juegue. Está claro que es un equipo muy bien entrenado, eficiente en lo que quiere. Independientemente del gol, no va a cambiar lo que pienso”.

Para Felipe Melo lo que estaba viendo en el vivo, era algo que podía perjudicar a los peruanos. Que hacían un buen partido: “No atacaría a Boca en una línea alta, pero tampoco defendería en una línea baja. Defendería en una línea media. Y Boca está llegando mucho, con facilidad en el tramo final de la defensa de Alianza. Pero es un buen partido”.

Felipe Melo cargando la Copa Libertadores.. (Photo by Buda Mendes/Getty Images)

¿Cuáles fueron los elogios para Hernán Barcos?

Para finalmente, darle un abrazo a la distancia a un jugador como el capitán de Alianza Lima: “Aún dicen que un jugador de 40 años (Hernán Barcos) no puede jugar al fútbol (risas). Fue una jugada ensayada de Alianza. Una pared de dos jugadores contra dos jugadores que hacen un bloqueo. Hernán sale y se da la vuelta, el Boca sale de atrás, pero el otro le gana con una buena testada empatando el partido. Fue un cruce perfecto, estaba en el momento correcto y en la hora correcta”.

¿Por qué perdió Boca Juniors?

Cuando fue se dio por culminado el cotejo. Felipe Melo cargó contra los xeneizes: “Lleva tiempo que Boca no asusta y me preguntan, ¿por qué no? El Boca que eliminó a Palmeiras lo hizo. Es un equipo que está acostumbrado a jugar este tipo de competición. Hay algunos jugadores con experiencia, (Edinson) Cavani es un gran ídolo del fútbol mundial. Para mí, (Rodrigo) Battaglia es un gran jugador que ahora está en la defensa. Merentiel es un buen jugador cuando juega en casa. El español que acaba de llegar también (Ander Herrera), jugó en varios grandes clubes”.

Felipe Melo como capitán de Fluminense. (Photo by Buda Mendes/Getty Images)

¿Qué mencionó sobre Luis Advíncula?

Destacando el trabajo del peruano en el partido contra Alianza Lima: “Advíncula para mí es un gran jugador. Si yo fuera un dirigente del fútbol brasileño, depende del equipo, porque hay algunos equipos que tienen lateral derecho, pero intentaría traerlo. Es un jugador muy fuerte, muy bueno técnicamente. No es una nota 10, sino una nota 7. Físicamente es una potencia. Patea muy bien de derecha y de izquierda. Hizo muchos goles en la Libertadores del año pasado”.

