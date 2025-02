Néstor Gorosito rompió los códigos y mandó letal dardo a los jugadores de Alianza Lima

Si bien muchos hinchas de Alianza Lima celebraron el empate obtenido ante Nacional de Paraguay por la Copa Libertadores 2025, el técnico Néstor Gorosito no terminó para nada contento y, en medio de la conferencia, dejó un letal comentario para todo el plantel. Notándose que el dardo era directo para los delanteros íntimos, el técnico precisó que faltó “calma” en el primer tiempo, pero valoró el gol que marcó Hernán Barcos en el último minuto.

¿Qué dijo Néstor Gorosito sobre el empate de Alianza Lima vs. Nacional de Paraguay?

Brindando duras declaraciones en la conferencia de prensa tras el empate entre Alianza Lima vs. Nacional de Paraguay, el técnico Néstor Gorosito dejó en claro que no toleró para nada cómo el cuadro íntimo recibió el gol rival. Más, aún, al confesar que era una jugada que habían practicado. Por eso el estratega no se guardó nada y disparó contra todos en conferencia de prensa.

En ese sentido, el técnico Néstor Gorosito rompió los códigos y expresó todo su enojo con los jugadores de Alianza Lima: “El resultado me deja un sabor de boca, un poquito amargo, porque a mi entender hicimos todos los méritos para ganar el partido”.

Siguiendo con su comentario, Néstor Gorosito reveló que habían practicado acciones de ataque de Nacional de Paraguay: “En una jugada que habíamos entrenado para que no nos pase, los pelotazos largos a Gaona, Lugo y Caballero, desgraciadamente encontraron el gol”.

Gorosito dirigiendo un partido. (Foto: Getty Images)

No parando ahí con su enojo, Néstor Gorosito también recriminó públicamente a los jugadores de Alianza Lima: “Creo que tuvimos el 70% de posesión de pelota. Nos faltó en los últimos metros, un poquito más de claridad para que los delanteros puedan resolver mejor”.

Ahora Alianza Lima tendrá que recibir a Nacional de Paraguay el próximo miércoles 12 de febrero. Chocando por la vuelta de la Fase 1 de la Copa Libertadores 2025, el ganador pasará a la Fase 2, instancia en la que espera Boca Juniors. Lamentablemente para el cuadro íntimo, lo más probable es que Paolo Guerrero no esté disponible para el cotejo.

¿Cuánto gana Néstor Gorosito?

Néstor Gorosito gana 30 mil dólares mensuales en Alianza Lima, aproximadamente. Siendo el tope salarial que tiene el cuadro íntimo para su entrenador en la temporada 2025, si el estratega se queda por todo el próximo año se llevaría 360 mil dólares.

¿Hasta cuándo firmó Néstor Gorosito por Alianza Lima?

Néstor Gorosito firmó contrato con Alianza Lima por toda la temporada 2025. Ligándose así hasta el final del próximo año, el técnico argentino llegará dentro de poco a Lima para la presentación oficial y para dar inicio a la pretemporada.