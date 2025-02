Alianza Lima igualó 1 a 1 ante Nacional de Paraguay, el miércoles 5 de febrero por el partido de ida de la Fase 1 de la Copa Libertadores 2025. El encuentro disputado en Asunción ha dejado sensaciones encontradas en los ‘Blanquiazules’, ya que pese a empatar sobre la hora, la lesión de Paolo Guerrero ha dejado preocupados a todos los hinchas.

Es por eso que en la conferencia de prensa post partido, Néstor Gorosito fue consultado con respecto a la situación del delantero. Es que la figura de los ‘Íntimos’ disputó una pelota en el aire a los 65 minutos del segundo tiempo, y al caer, apoyó mal su tobillo y se dobló.

ver también Pedro Sarabia, DT de Nacional, arremete contra Alianza Lima tras el empate por Copa Libertadores: “El penal es…”

Rápidamente Guerrero pidió ser sustituido ya que el dolor en su pie le impedía pisar con normalidad. Es por eso que a los 70 minutos salió reemplazado por Hernán Barcos, mostrando claras señales de dolor.

¿Qué dijo Néstor Gorosito sobre la lesión de Paolo Guerrero?

En conferencia de prensa, el entrenador de Alianza Lima, Néstor Gorosito, ”Sinceramente no lo sé. Vi que tiene el tobillo un poco inflamado, pero le tendrían que preguntar al doctor. Sinceramente no estoy capacitado para dar un parte. No se ha hecho nada ni radiografía, ni nada. El doctor está capacitado más que yo”.

ver también Paolo Guerrero impactó a todos en Alianza Lima con su nuevo valor mundial a los 41 años

‘Pipo’ no ha querido dar más detalles sobre la lesión del atacante, pero el panorama no luce alentador. El ‘Depredador’ se someterá a los estudios médicos correspondientes, a la espera de confirmarse qué tiene y cuánto tiempo estará fuera de las canchas.

Así se retiró Paolo Guerrero del campo de juego

Publicidad

Publicidad