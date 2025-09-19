Partidos de hoy, sábado 20 de septiembre de 2025

El fútbol no se detiene y este sábado llega cargado de acción en distintas partes del mundo. Desde las ligas locales de Sudamérica hasta los torneos europeos más importantes, pasando por la siempre vibrante Liga MX y el Brasileirao, la jornada promete emociones fuertes.
A continuación, el repaso completo de todos los partidos de hoy, organizados por torneo y con los horarios adaptados a las principales zonas horarias de referencia para los fanáticos.
Fútbol argentino – Liga Profesional (Clausura, Fecha 9)
- CA Barracas Central vs Sarmiento de Junín – 14:30 ARG / 12:30 COL / 12:30 PER / 13:30 CHI / 13:30 ET / 19:30 ESP
- Independiente Rivadavia vs … – 16:45 ARG / 14:45 COL / 14:45 PER / 15:45 CHI / 15:45 ET / 21:45 ESP
- Tigre vs Aldosivi – 19:00 ARG / 17:00 COL / 17:00 PER / 18:00 CHI / 18:00 ET / 00:00 ESPsabado 20
- Atlético Tucumán vs River Plate – 21:30 ARG / 19:30 COL / 19:30 PER / 20:30 CHI / 20:30 ET / 02:30 ESP
Liga BetPlay (Finalización, Fecha 12)
- Envigado FC vs Alianza – 16:00 COL / 18:00 ARG / 16:00 PER / 17:00 CHI / 17:00 ET / 23:00 ESP
- Llaneros FC vs Águilas Doradas – 18:10 COL / 20:10 ARG / 18:10 PER / 19:10 CHI / 19:10 ET / 01:10 ESP
- Deportivo Pasto vs La Equidad – 20:00 COL / 22:00 ARG / 20:00 PER / 21:00 CHI / 21:00 ET / 03:00 ESP
- Santa Fe vs Deportivo Cali – 22:30 COL / 00:30 (21/9) ARG / 22:30 PER / 23:30 CHI / 23:30 ET / 05:30 ESP
Liga 1 (Fecha 29)
- Alianza Lima vs Deportivo G. – APLAZADOsabado 20
- UTC Cajamarca vs Universitario – 11:00 PER / 13:00 ARG / 11:00 COL / 12:00 CHI / 12:00 ET / 18:00 ESP
Liga MX (Jornada regular)
- Atlas vs Tijuana – 00:00 ARG / 22:00 (19/9) COL / 22:00 PER / 23:00 CHI / 23:00 (19/9) ET / 05:00 ESP
- León vs … – 00:05 ARG / 22:05 (19/9) COL / 22:05 PER / 23:05 CHI / 23:05 (19/9) ET / 05:05 ESP
- Pachuca vs Querétaro – 20:00 ARG / 18:00 COL / 18:00 PER / 19:00 CHI / 19:00 ET / 01:00 ESP
- Pumas UNAM vs Tigres UANL – 22:00 ARG / 20:00 COL / 20:00 PER / 21:00 CHI / 21:00 ET / 03:00 ESP
- Chivas vs Toluca – 22:07 ARG / 20:07 COL / 20:07 PER / 21:07 CHI / 21:07 ET / 03:07 ESP
Brasileirão (Fecha 24)
- Vitoria vs Fluminense – 16:00 ARG / 14:00 COL / 14:00 PER / 15:00 CHI / 15:00 ET / 21:00 ESP
- Ceará vs Bahia – 18:30 ARG / 16:30 COL / 16:30 PER / 17:30 CHI / 17:30 ET / 23:30 ESP
- Palmeiras vs Fortaleza – 21:00 ARG / 19:00 COL / 19:00 PER / 20:00 CHI / 20:00 ET / 02:00 ESP
- Botafogo vs Atlético Mineiro – 18:30 ARG / 16:30 COL / 16:30 PER / 17:30 CHI / 17:30 ET / 23:30 ESP
Liga Profesional Saudí (Fecha 3)
- Al-Hazem vs Al-Fateh SC – 12:40 ARG / 10:40 COL / 10:40 PER / 11:40 CHI / 11:40 ET / 17:40 ESP
- Al-Najma vs Al-Ittihad Jeddah – 12:40 ARG / 10:40 COL / 10:40 PER / 11:40 CHI / 11:40 ET / 17:40 ESP
- Al Nassr vs Al Riyadh – 15:00 ARG / 13:00 COL / 13:00 PER / 14:00 CHI / 14:00 ET / 20:00 ESP
LaLiga (España, Jornada 6)
- Girona vs Levante – 09:00 ARG / 07:00 COL / 07:00 PER / 08:00 CHI / 08:00 ET / 14:00 ESP
- Real Madrid vs Espanyol – 11:15 ARG / 09:15 COL / 09:15 PER / 10:15 CHI / 10:15 ET / 16:15 ESP
- Alavés vs Sevilla – 13:30 ARG / 11:30 COL / 11:30 PER / 12:30 CHI / 12:30 ET / 18:30 ESP
- Villarreal vs Osasuna – 13:30 ARG / 11:30 COL / 11:30 PER / 12:30 CHI / 12:30 ET / 18:30 ESP
- Valencia vs Athletic Club – 16:00 ARG / 14:00 COL / 14:00 PER / 15:00 CHI / 15:00 ET / 21:00 ESP
Premier League (Inglaterra, Fecha 5)
- Liverpool vs Everton – 08:30 ARG / 06:30 COL / 06:30 PER / 07:30 CHI / 07:30 ET / 13:30 ESP
- Brighton vs Tottenham – 11:00 ARG / 09:00 COL / 09:00 PER / 10:00 CHI / 10:00 ET / 16:00 ESP
- Burnley vs Nottingham Forest – 11:00 ARG / 09:00 COL / 09:00 PER / 10:00 CHI / 10:00 ET / 16:00 ESP
- West Ham vs Crystal Palace – 11:00 ARG / 09:00 COL / 09:00 PER / 10:00 CHI / 10:00 ET / 16:00 ESP
- Wolves vs Leeds – 11:00 ARG / 09:00 COL / 09:00 PER / 10:00 CHI / 10:00 ET / 16:00 ESP
- Manchester United vs Chelsea – 13:30 ARG / 11:30 COL / 11:30 PER / 12:30 CHI / 12:30 ET / 18:30 ESP
- Fulham vs Brentford – 16:00 ARG / 14:00 COL / 14:00 PER / 15:00 CHI / 15:00 ET / 21:00 ESP
Serie A (Italia, Fecha 4)
- Bologna vs Genoa – 10:00 ARG / 08:00 COL / 08:00 PER / 09:00 CHI / 09:00 ET / 15:00 ESP
- Hellas Verona vs Juventus – 13:00 ARG / 11:00 COL / 11:00 PER / 12:00 CHI / 12:00 ET / 18:00 ESP
- Udinese vs Milan – 15:45 ARG / 13:45 COL / 13:45 PER / 14:45 CHI / 14:45 ET / 20:45 ESP
Bundesliga (Alemania, Fecha 4)
- Werder Bremen vs Freiburg – 10:30 ARG / 08:30 COL / 08:30 PER / 09:30 CHI / 09:30 ET / 15:30 ESP
- Augsburg vs Mainz – 10:30 ARG / 08:30 COL / 08:30 PER / 09:30 CHI / 09:30 ET / 15:30 ESP
- Hoffenheim vs Bayern – 10:30 ARG / 08:30 COL / 08:30 PER / 09:30 CHI / 09:30 ET / 15:30 ESP
- Hamburgo vs Heidenheim – 10:30 ARG / 08:30 COL / 08:30 PER / 09:30 CHI / 09:30 ET / 15:30 ESP
- Leipzig vs Köln – 13:30 ARG / 11:30 COL / 11:30 PER / 12:30 CHI / 12:30 ET / 18:30 ESP