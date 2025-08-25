Atlético de Madrid gastó 175 millones, pero Simeone firmó su peor arranque en más de 12 años

175 millones de euros. Es lo que se ha gastado Atlético de Madrid de Diego Pablo Simeone a lo largo de un verano donde ni mucho menos de momento se termina de ver el paso al frente del equipo de la capital española. El empate frente al Elche de local se suma a una derrota frente al Espanyol de Barcelona que supone el peor comienzo del argentino por el conjunto rojiblanco en los últimos 12 años. Tanto el conjunto culé como Real Madrid se escapan ya en 5 puntos en la tabla general de LaLiga. Ya no hay margen de error.

Desde su llegada al Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone solamente había sumado menos de 3 puntos en el comienzo del mes de agosto de 2016. En el resto de los comienzos de temporada siempre se había encontrado en un promedio de 3 o 4 unidades que en este momento servirían de sobremanera en un proyecto cuestionado por medios de comunicación e hinchada. El propio Cholo no niega las dificultades. Sobre todo a nivel ofensivo de una plantilla sin efectividad en ataque y con la mandíbula frágil frente a los rivales.

“Tenemos un punto. Tenemos dos partidos en los que me agarro de que el equipo va mejorando. Tenemos gente joven y tenemos que hacer que vaya creciendo. Creo que del partido del Espanyol a hoy hubo mejoría. Está claro que el resultado que es lo que nos importa a todos no está. Tenemos que tener paciencia y seguir buscando los caminos del partido de hoy. Cuando aparezca la contundencia vamos a sacar más puntos”, reflexiones del entrenador argentino tras una jornada de pitos frente al Elche. Y también de una donde se firmaron los peores números de Atlético de Madrid empezando un campeonato en prácticamente 15 años.

Raspadori, Alex Baena, David Hancko, Johnny Cardoso, Raspadori, Thiago Almada, Matteo Ruggeri, Marc Pubill, Juan Musso y Clement Lenglet. Todas estas son las caras nuevas de un proyecto que a lo largo del verano invirtió como nadie en España. Atlético de Madrid supone con Oviedo uno de los equipos con mayor cantidad de incorporaciones para una campaña donde se pretendía como nunca dar un paso al frente. Koke, capitán de Simeone, confirmada por Estados Unidos meses atrás que no había excusas de cara a pelear de tú a tú con los Barcelona y Real Madrid a la vida. Hay enojo general.

Desde hace 12 años que Simeone no arrancaba con tan pocos puntos en LaLiga: GETTY

“¿Enfado de la gente? Tienen razón. Que estamos nosotros igual que ellos. Que dimos todo para poder ganar el partido y no se pudo ganar. Que estamos trabajando de la mejor manera para explotar las características muy buenas de los futbolistas que tenemos. Tengo claro que en la tranquilidad, en la paciencia, en el trabajo encontraremos los resultados que nos van a acompañar y no nos podemos desviar de esto. Hicimos dos partidos en los que merecimos algo más”, analizaba Diego Pablo Simeone en una conferencia de prensa plagada de cuestionamientos alrededor del momento de forma de sus hombres. No se levanta un título desde el año 2021 y todo ello de la mano de un gasto en fichajes que supera ya los 600 millones de euros desde aquella edición de LaLiga.

Simeone apunta contra sus delanteros

Elche le recordó al Atlético de Madrid el mayor de sus males en el último tiempo. Los colchoneros empezaron ganando con gol de Alexander Sorloth y se encargaron de desperdiciar decenas de oportunidades. No perdonó Rafa Mir para la visita y pese a contar con diferentes chances en el complemento, jamás se pudo mover el marcador. Las declaraciones del Cholo señalan la inefectividad de nombres como Almada, Julián Alvarez o el propio Antoine Griezmann. Se viene la última jornada antes de un parón de selecciones que puede venirle bien al equipo colchonero.

Antes de cruzar los dedos por la salud de sus futbolistas internacionales, los rojiblancos tendrán que medirse frente al Deportivo Alavés de Vitoria como visitante el sábado. Simeone quiere un paso al frente: “Sobre todo la contundencia que aparece por momentos y por otros no. Hubo varias acciones importantes con situaciones para resolver. Lo bueno es que no estamos hablando de que no atacamos…De que no fuimos protagonistas, de que no se generó juego… Es cierto que empatamos, que no estamos contentos, que teníamos que ganar pero estamos en el camino que tenemos que atravesar”.

