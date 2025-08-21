La contundente reacción del Atlético de Madrid a los enojos de Julián Alvarez con Simeone

La polémica vivida en el estadio del Espanyol de Barcelona alrededor de la figura de Julián Alvarez con Diego Pablo Simeone ya trae reacciones concretas. Se habla de un Atlético de Madrid que toma cartas en el asunto después de que el futbolista argentino se enojase con su salida en la derrota por la primera jornada de LaLiga. En este momento se trabaja incluso para renovar su contrato y anular todos los fantasmas alrededor de su salida.

El Desmarque afirma que Atlético de Madrid y Julián Alvarez ni mucho menos tienen en su cabeza separarse ahora. El argentino ya negociaría una posible renovación contractual con el equipo de la capital española a pesar de los hechos ocurridos en el estadio del Espanyol durante el pasado fin de semana. Se le entiende como la cara tanto deportiva como económica de un proyecto que más que nunca se encuentra obligado a pelear con los Barcelona y Real Madrid por el título.

No nos olvidemos que Julián Alvarez tiene contrato en Atlético de Madrid hasta el 2030 y una cláusula de 490 millones de euros. El periodista Rubén Uría no duda en su información sobre una posible renovación del argentino: “Si Julián Alvarez se quisiera ir o se quisiera ir a otro club no llevaría semanas sentándose con el Atlético para continuar…Su compromiso con el equipo es total. Sabe el esfuerzo que ha hecho el club para tenerlo y dónde ha llegado”.

“La relación es fantástica y el chico quiere seguir en el Atleti. Es feliz en Madrid, va a ser papá, ha caído de pie en el vestuario y su relación con Simeone es perfecta. Es un ganador, quiere ganar títulos en el Atleti y hace semanas que mantienen conversaciones para unir sus caminos todavía más”, más información de un Rubén Uría que no duda en su información. Se trabaja para que después del enojo en Barcelona, se pueda dar la firma de una operación vital para el club de la capital de España.

Atlético de Madrid ya trabaja por la renovación de Julián Alvarez:

No fue un verano más para Atlético de Madrid con Julián Alvarez. Sus casi 30 goles en la última campaña fueron de la mano con un paso al frente en todos los sentidos e igualmente con los rumores de un posible retorno a la Premier League. Se habló de Liverpool, Chelsea, Bayern Múnich y hasta PSG como entidades que estarán pendientes de un jugador capital para Simeone. Se pretende dejar atrás la polémica con una subida de sueldo y aumento de tiempo de contrato que aparte todos los fantasmas.

En España hablaban de dudas del entorno de Julián Alvarez

Matías Palacios, periodista argentino del Chiringuito, fue quien prendió unas alarmas que van más allá del cambio en Barcelona. Sentencia que en el entorno de Julián Alvarez dudarían de su llegada a un proyecto que no ven 100% capacitado para competir por los grandes títulos. La información choca de lleno con lo publicado en esta mañana por España.

“El mea culpa es de decir: ‘Claro, quizá nos equivocamos nosotros en ir a jugar al equipo de Simeone’…Hizo veintipico, treinta goles, pero así y todo, nunca le dio el técnico Simeone el lugar que realmente sienten que merece…Quizás nos equivocamos en ir a jugar al equipo de Simeone es lo que dice su entorno”, palabras de Matías Palacios, periodista argentino del Chiringuito, en el programa de ayer a la madrugada. La contundente reacción del Atlético de Madrid a los enojos de Julián Alvarez con el Cholo para por renovarle.

