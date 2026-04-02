Atlético de Madrid sufre los efectos de la fecha FIFA y confirma dos bajas vs. Barcelona

La fecha FIFA de marzo dejó un saldo altamente negativo para el Atlético de Madrid, que necesitaba que todos sus jugadores convocados a los combinados nacionales regresaran sanos para encarar la última recta de la temporada, en la que se estará jugando su lugar en la tabla de posiciones en LaLiga, la Copa del Rey y la UEFA Champions League.

Es que tanto Johnny Cardoso como Alexander Sorloth, dos de los jugadores mejor considerados por Diego Simeone, presentaron diferentes dolencias que los dejan al borde de ser descartados, principalmente, para los duelos trascendentales con el Barça por los Cuartos de Final de la Liga de Campeones de Europa.

Por un lado, el mediocampista estadounidense se sometió el último martes a pruebas médicas que confirmaron que padece una lesión muscular en el muslo izquierdo. Resulta que fue titular en el primer amistoso de Estados Unidos con Bélgica, pero sustituido al descanso. No obstante, Mauricio Pochettino comentó en conferencia de prensa que fue una modificación programada.

Al respecto, el Atlético de Madrid reportó que Cardoso “realizará sesiones de fisioterapia y trabajo de readaptación en el gimnasio” y que la ”evolución de su lesión determinará su regreso a la competición”, aunque la Agencia EFE ya anticipó que estará dos semanas desafectado, por lo que también podría perderse la Final de la Copa del Rey con la Real Sociedad.

En tanto que Alexander Sorloth, luego de su participación en el Noruega vs. Suiza, se presentó en la Ciudad Deportiva de Majadahonda con ”una herida íncisocontusa en la región frontolateral derecha que precisó varios puntos de sutura“, razón por la que “los servicios médicos del club harán una valoración médica”. De esta manera, se mantiene en duda para los choques con el Culé, uno este sábado por LaLiga y el otro el miércoles por la Champions League.

Atlético de Madrid tendrá un mes de abril electrizante

El Atlético de Madrid se juega gran parte de su temporada en el mes de abril. El miércoles 8 y el martes 14, primero en el Camp Nou y después en el Metropolitano, se medirá al Barcelona por los Cuartos de Final de la Champions League. Además, el sábado 18 buscará ser campeón de la Copa del Rey contra la Real Sociedad.

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Además, por LaLiga, en la que no se puede relajar porque debe asegurar su lugar entre los primeros cuatro puestos de la tabla para clasificar a la Champions de la próxima temporada, se enfrentará al Barça (4/4), Sevilla (11/4), Elche (22/4) y Athletic Club (26/4).

En síntesis