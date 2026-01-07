Lewandowski revela el factor que lo iguala con Messi y Cristiano Ronaldo: “Las nuevas generaciones no lo saben”

Para muchos se trata del tercero en discordia de una generación irrepetible de futbolistas a lo largo del planeta. En tiempos donde el mundo del fútbol va despidiendo poco a poco a figuras de la talla de Lionel Andrés Messi o Cristiano Ronaldo, Robert Lewandowski rompe el silencio alrededor del factor que le ha hecho poder mantenerse vigente junto al portugués y el argentino desde hace más de una década y media. Considera que las nuevas generaciones están lejos de tener esta característica

“¿Qué tienen jugadores como Messi, Cristiano o yo, en cuanto a mentalidad, que nos hace distintos? Creo que hemos tenidos que trabajar mucho más (vs. nueva generación) para conseguir nuestros objetivos, pero quizás fue un poco más fácil para nosotros al no tener redes sociales. Las redes son muy tóxicas. Si lees y escuchas todo lo que dicen de ti, es demasiada información que puede quebrarte”, empezaba el actual delantero de Barcelona en una entrevista con High Performance donde hubo tiempo para repasar todo tipo de temáticas. Lewan, tajante.

Considera el ex Bayern Múnich que es absolutamente perjudicial para las nuevas generaciones el hecho de tener que lidiar con una presión externa al césped. Señala de manera contundente a las redes sociales y a todo el ecosistema generado alrededor de deportistas que ya no son únicamente jugadores de su profesión: “Nosotros hemos podido vivir este mundo con y sin redes sociales. En mi caso, sé cómo dejar las redes a un lado cuando ya es demasiado. Las nuevas generaciones no, porque no conocen un mundo sin ellas. Si es bueno por ellos, quizás podamos saberlo dentro de diez años, pero creo que para la nueva generación será más difícil mantenerse arriba”.

“Creo que Messi y CR7 me han ayudado mucho, porque he intentado alcanzar lo que ellos han hecho. Me motivan mucho. Nunca soñaba con estar tan cerca de ellos y he llegado a vencerlos. No quiere decir que sea mejor que ellos, pero significa mucho. Significa mucho haber sido una competencia para jugadores de este nivel”, más reflexiones del delantero polaco en una temporada donde no nos olvidemos que también podríamos verle disputar una nueva edición de la Copa Mundial de selecciones de la FIFA en caso de que Polonia supere el playoff de marzo.

No son gratuitas sus declaraciones o las comparaciones que el mundo del fútbol hace alrededor de su carrera. Lewandowski firma a sus más de 37 años un total de 707 goles entre clubes y selección. Solamente en la actualidad figuras de la talla de Messi y Cristiano Ronaldo superan estos registros. Hablamos de un fútbol más competitivo que nunca y donde incluso otras estrellas de su generación como Luis Suárez o Neymar, ni siquiera rozan sus números.

Lo mejor de Guardiola y Klopp para Lewandowski

No son muchos los jugadores que han tenido la suerte de ser entrenados por los dos mejores DTs de la última década con permiso de Carlo Ancelotti. Lewandowski tuvo al alemán durante su etapa en Borussia Dortmund y al catalán en aquellos años por Bayern Múnich donde solamente faltó levantar una Champions para cerrar el ciclo de Pep con broche de oro. Este es el factor que más les caracteriza en voz del polaco.

“Con Klopp, la mentalidad era muy impresionante. Era el hombre que por un lado podía abrazarte como un padre, pero también podía ser el ‘profe malo’. Klopp era puro amor. Guardiola era el táctico, que puede cambiar el potencial de tu mente. A veces era muy rudo, difícil para algunos jugadores; él te da el 100%, pero te exige lo mismo, y no todos están dispuestos a ello….Estoy muy agradecido de encontrarme con estos grandes entrenadores y grandes personalidades desde el comienzo”, finalizaba Lewandowski alrededor de los nombres que más han marcado su carrera.

