Julián Alvarez se refirió a su última polémica con Simeone en Atlético de Madrid

Julián Alvarez analizó su presente en Atlético de Madrid. DAZN convoca al delantero argentino para charlar sobre sus motivos para llegar al conjunto de la capital española e igualmente para disipar diferentes dudas alrededor de su última gran polémica junto a Diego Pablo Simeone. La Araña niega problemas mayores durante aquella sustitución en Mallorca donde se le vio más que enojado. Se vienen fechas absolutamente trascendentales para poder pelear en todos los frentes.

“Fue una puteada, como decimos en Argentina, para conmigo. Las redes sociales se encargaron de llevarlo por otro lado, pero no fue más que eso. No había hecho un buen partido y cuando a uno le pasan esas cosas, quiere revertirlo para ayudar al equipo…Son sensaciones del momento. En otros partidos he estado más enfadado por el cambio en sí. Podría haber reaccionado de otra forma y no lo he hecho, así que menos lo iba a hacer en un partido donde no me habían salido las cosas en lo personal”, reflexiones de Julián alrededor de toda la repercusión que tuvo dicho encontronazo con el entrenador del Atlético de Madrid. Las imágenes captadas mostraban una situación que Alvarez afirma, poco o nada tenía que ver con la realidad.

Pese a que el propio Diego Pablo Simeone negase mayores problemas, las redes seguían hablando de una situación que incluso podía escalar. Una semana más tarde y después de marcarle 3 goles al Rayo Vallecano, Julián Alvarez fue a por su entrenador en una imagen que terminaría con los rumores de una mala relación entre ambas partes: “¿El abrazo con el Cholo? Estuvo bueno, también para que la gente se dé cuenta de que lo que pasa dentro no es como se dice en las redes sociales. Más allá de esto, nosotros nos enfocamos en lo nuestro. No lo hacemos para demostrar nada”.

Tras ello, el argentino ha podido encontrar una mayor regularidad en un equipo que el pasado fin de semana venció por primera vez lejos del estadio Metropolitano. La victoria por 0-2 frente al Real Betis confirma al Atlético de Madrid como cuarto de la clasificación general de LaLiga con un total de 19 puntos. Se viene Sevilla este fin de semana y todo ello antes de que haya que volver a pensar nuevamente en una Champions League donde como próximo objetivo se tendrá el encuentro frente a Union Saint Guilloise. Con Julián y Diego Pablo Simeone unidos, todo será más sencillo.

Julian Alvarez confirma su paz con Diego Simeone: GETTY

En lo que vamos de temporada del argentino suma un total de 6 goles y 2 asistencias en 10 partidos oficiales. Números que ni mucho menos confirman su gran estado de forma con el cual terminó el curso pasado. Si que sirven para mantener con vida el sueño de pelear por todos los frentes. A horas del encuentro con Sevilla, niega problemas mayores con el Cholo.

Julián Alvarez no se arrepiente de llegar al Atlético Madrid

Los rumores de una mala decisión alrededor de su carrera o de simplemente un deseo de irse a otras potencias marcó los últimos meses del argentino. En varias ocasiones su entorno ha desmentido toda esta trama, pero Julián Alvarez lo remarca por si acaso. Declara amor a un club que ve como ideal para el desarrollo de su carrera.

“Cuando vine acá sentía que me iban a dar un espacio importante para desarrollarme y encontrar mi mejor versión. El año pasado fue muy bueno en lo personal. Por pequeños detalles no se nos dieron los títulos en los últimos meses que es cuando se decide todo. Vengo para seguir creciendo, para sumar y ser mejor cada día…Creo que tenemos un gran equipo, grandísimos jugadores. Hay que seguir perfeccionando algunas cosas para no dejar puntos en el camino y luchar por todas las competiciones”, más reflexiones del argentino en DAZN alrededor de los primeros meses de su segunda campaña en Madrid. Ni mucho menos, afirma, pretende salir a corto plazo.

