La reacción de Atlético de Madrid a la peor racha de Julián Alvarez con Simeone

Atlético de Madrid igualó frente a Galatasaray por la penúltima jornada de una Champions League con todo prácticamente claro de cara a la fecha final. Hablamos de un encuentro que sitúa los de Diego Pablo Simeone en una situación de máximo riesgo pensando en la fase de playoff del certamen. También de una noche que confirmó la peor crisis goleadora de Julián Alvarez desde que llegase a la capital de España. Hay reacciones claras.

Concretamente y gracias a su encuentro frente Galatasaray, hablamos ya de Julián Alvarez en su versión más baja con Atlético de Madrid. Son 7 los partidos donde de manera consecutiva el argentino no ha podido aportarle goles a las filas colchoneras. Si se tienen en cuenta todas las competencias, hay que devolverse hasta el pasado mes de diciembre para encontrar su último gol con el conjunto colchonero. Fue ante PSV y desde entonces, la historia ha sido otra. La reacción de los rojiblancos pasaría por intentar aportarle soluciones en el mercado a la entidad.

Las declaraciones puntuales de Mateu Alemany confirman que Atlético de Madrid todavía busca activos en la ventana de incorporación de mediados de campaña. Todo ello para intentar quitarle algo de responsabilidad ofensiva a Julián Alvarez en su versión más humana desde que dejase Manchester City. El ex director deportivo de Barcelona deja en claro que puede haber novedades hasta el 31 de enero.

“Esto de cerca o lejos (en un fichaje) nunca se sabe. Tenemos muy claro con el ‘míster’ qué necesitamos, lo que queremos, el perfil que buscamos y estamos trabajando desde hace tiempo en ver si un mercado que es difícil y hostil nos da la posibilidad de traer un jugador o dos que tengan un nivel muy alto”, palabras de Mateu Alemany en la previa del encuentro frente a Galatasaray. El empate a uno complica las chances de los rojiblancos de meterse de manera directa a los octavos de final.

Igualmente y tras la salida de tanto Connor Gallagher como de Giacomo Raspadori, Mateu Alemany negó la posibilidad de que Thiago Almada pueda irse del club solamente seis meses después de oficializarse su fichaje: “Nosotros tenemos una idea muy clara, pactada, hablada y profundizada con el ‘míster’ y su staff, y vamos a seguir ese plan hasta el final. Quedan diez días y vamos a ver qué pasa…¿Almada a Galatasaray? Eso está descartado”.

Desde Atlético de Madrid se pretende darle soluciones en ataque a Diego Pablo Simeone e igualmente a un Julián Alvarez que hasta la fecha suma un total de 11 goles y 5 asistencias en 28 partidos. Sumas impropias para la expectativa que se tenía después de una primera temporada en el conjunto colchonero donde firmó 29 gritos sagrados y 8 pases de gol bajo las filas de Diego Pablo Simeone. Hasta el día 31 de enero puede haber novedades en una entidad que busca desde un medio centro hasta la posibilidad de reforzarse por los costados.

Para Simeone, la culpa no es solo de Julián Alvarez

Consultado por el bajo momento de forma del delantero de la Selección Argentina, Diego Pablo no dudó en apuntar que las últimas estadísticas de Julián Alvarez van de la mano con el momento de forma de su equipo y no solamente con el rendimiento del ex River Plate o Manchester City. No nos olvidemos que los rojiblancos apenas han marcado en 5 de sus últimos casi 80 remates teniendo en cuenta todas las competiciones. Pólvora mojada.

“Para ganar hay que generar ocasiones. Hay muchos equipos que son diferenciales. Estamos en el camino que estamos, ganaremos partidos pateando poco. No entiendo como entrenador otro camino que no sea seguir insistiendo. La diosa Fortuna que nos haga ganar un partido. Uno tiene lo que se merece porque no concretamos las ocasiones que generamos. El equipo está bien, pero debe mejorar la contundencia”, comentaba el Cholo tras un empate a uno en la capital de Turquía qué haces que tengan que ganare al Bodo en la última jornada.

