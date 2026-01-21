Vinicius, cerca de dar el paso definitivo para renovar con Real Madrid

Llegan informaciones de peso alrededor del futuro de Vinicius. Tras una semana marcada por los pitos alrededor de su figura e igualmente por un gran encuentro frente a Mónaco, el futbolista brasileño se encontraría cerca de renovar su contrato con Real Madrid. Recordemos que este finaliza el próximo 30 de junio del año 2027 y que hasta la fecha los acercamientos entre ambas partes ni mucho menos habían sido favorables pensando en una extensión.

Todo pasa por entender como anoche el agente de Vinicius estuvo presente en las gradas del Santiago Bernabéu. Diario AS confirma que Federico Pena asistió al encuentro frente a Mónaco donde el futbolista brasileño se reconcilió con buena parte de la grada del estadio madridista. No queda mucho tiempo antes de que el brasileño pueda convertirse en agente libre y por ende se darán charlas en las próximas horas pensando en cerrar la operación. Veremos los montos en que se encuentran para cada una de las partes.

“¿Mi renovación? Me queda un año más. Estamos muy tranquilos. Confío en el presidente, él confía en mí, tenemos muy buena relación. Resolveremos las cosas a su debido tiempo. No hay prisa…Me da mucha pena. No quiero que me abucheen en casa… en los últimos partidos, no me sentí cómodo porque siempre que hacía algo mal, me abucheaban. Pero la afición tiene derecho. Paga una entrada carísima. Quiero quedarme en el Real Madrid mucho tiempo”, reflexiones del propio Vinicius anoche con TNT Sports Brasil después de recibir el premio mejor jugador de la noche. Llega un momento de paz tras todos los silbidos que recibiese durante los 90 minutos frente a Levante por LaLiga.

La gran duda que se plantea la prensa española por estas horas pasa por entender quién cederá en el plano económico. Vinicius habría solicitado al Real Madrid a un contrato más que similar a las cifras del último que tuviese Cristiano Ronaldo en la capital española. Hablamos de 30 millones de euros que incluso ni siquiera son percibidos por Kylian Mbappé tras pago de impuestos. La propuesta de los blancos, según ha trascendido, no supera los 20 millones.

Vinicius, arropado por sus compañeros tras los silbidos del sábado: GETTY

“Quiero que se me recuerde por todo lo que he hecho por este club, pero las exigencias son altas y tengo que cumplirlas todos los días…Intento darlo todo por esta camiseta y por el club que tanto me ha dado…Los últimos días han sido muy duros por los abucheos y por todo lo que dicen de mí…Necesitamos sentir el apoyo de nuestra afición para recuperar la normalidad. Si estamos juntos, podemos ganar mucho esta temporada”, más palabras de un Vinicius que estaría un paso más cerca de renovar. Desde hace muchos meses su agente no pisaba Madrid. Eso sí, recordemos que también es el de Lucas Paquetá y que su presencia en Europa puede incluir viajes a Londres pensando en el jugador pretendido por Flamengo.

Vinicius, hombre Champions

No solo es que tenga ya dos Copas de Europa encima, es que es la cara del Real Madrid post Cristiano Ronaldo en el torneo. Vinicius ya suma 30 goles y 30 asistencias en un certamen donde solo CR7, con la camiseta merengue, ha dado más pases gol que el brasileño hasta la fecha. En tiempos de críticas y de señalamientos, se responde con números tajantes.

“Hemos visto a un Vini Jr. que cuando este estadio está con él es imparable y el jugador más desequilibrante que hay. A un Vini Jr. al que necesitamos si queremos luchar por todos los títulos. Muy feliz por él porque se lo merece y se merece el abrazo de todos los compañeros y la ovación que se ha llevado del Bernabéu. El abrazo que me ha dado ha sido a todo el madridismo”, reflexionaba Álvaro Arbeloa sobre lo ocurrido en una jornada de paz para este Real Madrid con pie y medio en los octavos de final de la Champions. Veremos si todo se cierra con la renovación de Vinicius.

