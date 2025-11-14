Con Julián Alvarez descartado, estos son los delanteros que mira Barcelona para el futuro

La llegada de Apollo a la dirección societaria de Atlético de Madrid supone una mala noticia para Barcelona. El conjunto culé prácticamente se olvida a corto plazo del fichaje de Julián Alvarez y tendrá que poner el foco nuevos delanteros para reemplazar a Robert Lewandowski cuando llegue el momento. Tres nombres ganan fuerza por estas horas.

Sport señala a Harry Kane, Etta Young y Serhou Guirassy. Tres delanteros diferentes pero con un mismo perfil en cuanto a su posición dentro del área se refiere. En Alemania también se han hecho eco de las informaciones que hablan del atacante inglés del Bayern Múnich como uno de los grandes objetivos de Joan Laporta tras todo lo ocurrido alrededor del futbolista de Atlético de Madrid. La entrada de un capital superior a los 1300 millones de euros hace prácticamente imposible la incorporación del argentino a corto plazo.

Por tierras teutonas también aparece el delantero del Borussia Dortmund. Una de esas hojas de vida que hasta hace un par de temporadas apenas era conocida por el aficionado promedio. Su explosión en las últimas campañas es innegable e incluso la temporada pasada fue uno de los máximos anotadores de la Champions League. Es quien seguramente sea más barato para una economía que si bien ha venido recuperando ingresos, ni mucho menos cuenta con la potencia de una década.

Pero último, pero no menos importante, aparece la gran revelación de la liga española . El delantero de 22 años del Levante cuenta con un total de 5 goles en lo que vamos de campaña y con ya diferentes equipos de la Premier League de Inglaterra siguiendo su rastro. Cuenta con una cláusula de rescisión de 30 millones de euros y el deseo de esclarecer su destino a inicios del año 2026. Al no tener que negociar con ningún club, Barcelona sabe que tiene una ventaja que en otros escenarios no existe.

Harry Kane, uno de los deseos del Barcelona al alejarse Julián Alvarez: GETTY

Recordemos que el fichaje de Julián Alvarez queda descartado por la inversión que el nuevo dueño del Atlético de Madrid pretende hacer alrededor de su figura. Se entiende al argentino como el pilar del proyecto de Diego Pablo Simone e igualmente como la cara tanto deportiva como económica de un club que mutará como nunca a lo largo de los próximos años. Lo que queda claro es que Barcelona busca reemplazante para un Robert Lewandowski que en el verano del año 2026 puede poner a Arabia Saudita o a los Estados Unidos de Norteamérica.

