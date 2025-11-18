Mientras Barcelona se aleja de Julián Alvarez, otro gigante de Europa suspira por el delantero de la Selección Argentina

Julián Alvarez gusta en media Europa. Atlético de Madrid es el primero en saberlo y tras las declaraciones del argentino pensando en el verano del año 2026, se han activado todo tipo de rumores en relación con su futuro. Mientras en Barcelona entienden como imposible acceder a sus servicios producto de la nueva entrada de capital en el equipo colchonero, se señala por estas fechas al París Saint Germain como otro de los clubes más que atentos a lo que venga con el ex River Plate o Manchester City.

Por Sky Sports se señala a la figura de Luis Enrique como un auténtico enamorado de Julián Alvarez. También de un PSG que ni mucho menos teme la llegada de Apollo al Atlético de Madrid a modo de accionista mayoritario. Se espera por inyección de capital en el equipo de la capital española que podría superar los 1300 millones de euros tras el cambio de dueño. Muchos de estos serán puestos para intentar darle un contrato absolutamente de élite el argentino y evitar cualquier tipo de fuga de talento a corto plazo frente a rivales del panorama europeo.

Se habla por el medio que Luis Enrique busca delantero para la próxima temporada y que el atacante argentino es hoy quién más le quita el sueño. Entenderían por París Saint Germain que Julián Alvarez tiene ese perfil guerrero sin balón y absolutamente gravitacional con este en los pies que necesita un conjunto que tras romper su techo en cuanto a la Champions League se refiere, quiere empezar a marcar una nueva era en el viejo continente. Ni mucho menos hablamos de una persona barata.

No nos olvidemos en este momento Julián Alvarez cuenta con una cláusula de rescisión cercana a los 500 millones de euros. Cifras absolutamente imposibles de pagar incluso para equipos con el capital e injerencia política que tiene París Saint Germain. El tema pasa por entender que el propio futbolista dejó caer a lo largo de las últimas semanas que a finales de temporada hará balance en relación con su futuro y que busca únicamente un proyecto que le permita ganar tanto a nivel individual como colectivo.

PSG tiene a Julián Alvarez en la mira desde el verano: GETTY

“En España se habla mucho de mí y del Barcelona. Cuando fiché por el Atlético el año pasado, también se hablaba mucho de París. Hubo conversaciones entre la directiva del PSG y mi agente; mostraron interés en ficharme, pero no se concretó…Estoy centrado en el Atlético. Al final de temporada haremos balance”, fueron las reflexiones con las cuales Julián Alvarez prendió el ventilador en relación con un futuro que veremos si puede cambiar en el verano del año 2026. Para Apollo es intocable.

Publicidad

Publicidad

Godín pide ayudar a Julián Alvarez en Atlético

Por Onda Cero hablo el mítico capitán de Diego Pablo Simeone en Atlético de Madrid. Hizo balance de cómo se ha desempeñado el conjunto colchonero en lo que vamos de temporada e igualmente de la necesidad de ayudar de la mejor forma posible al argentino en ataque. Equipo por encima de individualidades, la única fórmula para competir con Real Madrid o Barcelona: “El equipo necesita de todos para que te dé para ganar un campeonato y no depender solo de Julián Álvarez. Pero mientras él mantenga el nivel y tenga salud, respecto a las lesiones, obviamente que el Atlético de Madrid puede pelear por todo, esa es la realidad”.

“El mensaje del Cholo es de intentar ir a ganar. Tras el partido a partido, al final lo que quieren es ganar. Es una plantilla ilusionante, creo que la mejor versión del equipo se verá más adelante”, analizaba un Diego Godín que no duda que tanto el presente como futuro de los madrileños, debe estar marcado por la figura de Julián Alvarez.

En síntesis

Julián Álvarez es el primer objetivo del París Saint Germain , ya que Luis Enrique es un “auténtico enamorado” del delantero argentino.

es el primer objetivo del , ya que es un “auténtico enamorado” del delantero argentino. El PSG no teme la llegada de Apollo al Atlético de Madrid y busca a Julián Álvarez por el perfil “guerrero y gravitacional” que tiene.

no teme la llegada de al y busca a por el perfil “guerrero y gravitacional” que tiene. Julián Álvarez afirmó que a finales de temporada hará balance sobre su futuro, tras admitir que ya hubo conversaciones con la directiva del PSG.

Publicidad

Publicidad

ver también Con Julián Alvarez descartado, estos son los delanteros que mira Barcelona para el futuro