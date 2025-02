La particularidad del Atlético de Madrid de Diego Simeone que le permite pelear en todos los frentes

El Atlético de Madrid ya se transformó en el típico rival con el que no se puede cantar victoria hasta que el árbitro no pite el final. Es que en lo que va de la temporada 2024/2025, en la que se mantiene con chances reales de ser campeón de LaLiga, Copa del Rey y UEFA Champions League, ya lleva 16 tantos en la agonía de juego.

El último que se añadió a esta peculiar lista fue el gol que marcó Alexander Sorloth este martes 25 de febrero frente al Barcelona en el Estadio Olímpico de Montjuic, en el 4 a 4 de la ida de la Semifinal de la Copa del Rey, escenario idéntico al que se vivió por la fecha 18 de LaLiga el pasado 21 de diciembre en el que el delantero noruego, en el mismo recinto y en la misma portería, anotó en la última secuencia el 2 a 1 del Atleti sobre el Barça.

Esta racha que, en definitiva, le permite al Atlético de Madrid mantenerse firme en todos los frentes que se planteó pelear en la campaña actual, comenzó el 25 de agosto del año pasado con el aporte de Koke Resurrección para sellar el triunfo del Colchonero 3 a 0 en el Estadio Metropolitano vs. Girona por la segunda fecha de LaLiga.

De ahí en adelante, por el torneo local continuó con: Ángel Correa para el 1 a 0 vs. Athletic Club; Julián Álvarez en el 3 a 0 vs. Valencia; Julián para el 1 a 0 con el Real Celta de Vigo; Correa para el 1 a 1 vs. Real Madrid; Sorloth para el 3 a 1 ante Leganés; Sorloth, otra vez, en este caso para el 5 a 0 a Valladolid; Antoine Griezmann para el 4 a 3 vs. Sevilla; Sorloth para el 2 a 1 con el Barça y Antoine Griezmann en el 2 a 0 frente al Mallorca.

En tanto que por Champions League, el elenco del Cholo registró otros tres goles de estas características: José María Giménez en el 2 a 1 contra el Leipzig, Ángel Correa para el 2 a 1 con el PSG y Julián Álvarez para el 2 a 1 ante Bayer Leverkusen.

Y por la Copa del Rey: Julián Álvarez y Rodrigo De Paul en el 3 a 1 con Cacereño y, el último ya mencionado, Sorloth en el 4 a 4 vs. Barcelona.

Julián Álvarez, Antoine Griezmann y Alexander Sorloth suman casi 50 goles

Los tres principales delanteros del Atlético de Madrid suman 49 tantos en lo que va de la temporada. Julián Álvarez convirtió 20 (su mayor cifra en una temporada desde que juega en Europa), Antoine Griezmann 16 y Alexander Sorloth 13. Además, Ángel Correa, cuyo rol es brindarle mayor explosión al ataque en los tramos finales de los partidos, cosecha 7 anotaciones.

