Además de Nico Paz, Real Madrid prepara el fichaje de otro centrocampista: “Xabi Alonso es mi ídolo”

No solo Nico Paz tiene chances de volver al Real Madrid para el verano del año 2026. El futbolista argentino del Como de Italia se sale por todo lo alto mientras por la capital española no dudan que llegará junto a otro centrocampista. Un canterano del equipo merengue, que brilla en la Bundesliga, lentamente se gana su lugar en una planificación deportiva donde se pretende encontrar un medio centro de nivel para los próximos 10 años. En ambas operaciones la Casa Blanca del fútbol no se debería dejarse más de 22 millones de euros. Una ganga total.

Hablamos de Chema Andrés. Un volante central de 20 años y que vive su primera temporada en Stuttgart de Alemania. Viene de dejar las inferiores del Real Madrid tras una temporada donde tuvo incluso la suerte de debutar de la mano de Carlo Ancelotti reemplazando a Luka Modric. Hasta la fecha solamente ha mostrado rendimientos positivos en una Bundesliga donde la Casa Blanca del fútbol ve ya un posible suplente de calidad para Aurelién Tchouaméni. Recuperarle para la próxima temporada cuesta solamente 10 millones de euros.

Una operación que repetimos va de la mano con lo que ocurra con Nico Paz según confirman en Diario AS. Como y Real Madrid firmaron hace 16 meses meses diferentes opciones de recompra donde la Casa Blanca de fútbol podría recuperar al argentino en cualquier momento por sumas inferiores a los 11 millones de euros y hasta el 2027. Solamente la ausencia de fichas federativas en la plantilla de Xabi Alonso para esta temporada impidió el retorno de un futbolista que también es codiciado por la mitad de la Premier League. Se da prácticamente por hecho que el año que viene volverá a la que siempre ha sido su casa. Ojo, por que fue compañero de Chema en algunos entrenamientos del Real Madrid Castilla en tercera división.

“Claro que el Real Madrid es un sueño para todo jugador y ojalá algún día poder volver. Al final todo el mundo sabe que es el club más grande del mundo del fútbol pero hay más fútbol a parte en otros países. En Alemania estoy muy a gusto y no imaginaba que estuviese así de bien”, confirmaba el centrocampista del Stuttgart en Onda Cero alrededor de su rendimiento mientras todos los rumores apuntan a un retorno al Bernabéu. Para Xabi Alonso se hace vital encontrar un volante de primera línea que pueda hacer olvidar lentamente al tridente que formasen Luka Modric, Toni Kroos y Casemiro.

Hasta la fecha Chema suma un total de 8 partidos con la camiseta de Stuttgart. Viene de marcar por Bundesliga el primer tanto de su carrera en cuanto a la primera división se refiere y vivirán meses de Europa League que por el conjunto blanco no dudan que pueden ser vitales en su desarrollo. La Casa Blanca del fútbol ya piensa lentamente en la próxima temporada y lo hace con los ojos puestos en dos jugadores creados en su ciudad deportiva de Valdebebas que brillan de momento lejos del estadio Santiago Bernabéu. Lo de Nico Paz, repetimos, es prácticamente un secreto a voces pensando en el 1 de julio del año 2026.

Xabi Alonso, el ídolo de Chema Andrés

“Es mi ídolo por lo que representa, por su posición en el campo y por el legado que dejó en la selección”, declaraba el centrocampista de la selección española sub 21 a lo largo de las últimas horas en charla con Onda Cero. No es ni mucho menos el único que le tiene como una de sus grandes referencias de cara a una demarcación que es producto nacional de España. Para el año que viene y si mantiene el rendimiento, se le da como compañero de Nico Paz en Real Madrid.

Si hablamos de la posibilidad de traer más fichajes, la realidad es que Real Madrid también piensa en la parcela defensiva. Salvo giro 360° se espera que jugadores como Antonio Rudiger y David Alaba cierren su etapa en el coliseo blanco de manera gratuita. Tanto el defensor alemán como el austriaco terminan su contrato el próximo 30 de junio del año 2026 sin que haya de momento demasiadas opciones de renovar a gran escala. Si hablamos del ex Chelsea o Roma, su futuro apunta a Arabia Saudí.

