El mejor defensor de la historia para Sergio Ramos: “Es un referente”

Hablar de Sergio Ramos supone comentar un mito en todos los sentidos del fútbol europeo y por supuesto del Real Madrid. Un lateral derecho pasado defensor central que se ha consolidado como una de las grandes apariciones del siglo XXI y que en este momento por Monterrey busca seguir creciendo sus vitrinas personales como colectivas. Consultado desde hace varios años sobre quién es el mejor defensor de todos los tiempos, jamás ha dudado en sus reflexiones.

Año 2008 para situarnos en lo ocurrido. MARCA en España juntaba en una entrevista conjunta a Sergio Ramos con Paolo Maldini. Por entonces, el andaluz empezaba a consolidar como defensor central en Real Madrid mientras que el italiano ya era un mito en todos los sentidos del fútbol italiano y por supuesto del AC Milán. Ahí, el ex también del Sevilla o del Paris Saint Germain no dudaría en señalarle como el mejor futbolista que se haya situado en una última línea en el césped.

“¿Si me gustaría parecerme a Paolo? Bueno, no es que me gustaría, es que lo firmaba ahora mismo. Paolo Maldini es mi ídolo. Es un referente, un ejemplo para todos los futbolistas, es un mito. Ojalá mi nombre pueda perdurar algún día como el de Maldini. Con que me recuerden con la mitad del respeto, la admiración y el cariño con el que te habla de Maldini cualquier futbolista que ha tenido la suerte de coincidir con él en un campo, yo me daría por satisfecho. Recuerdo que de pequeño, allá en Sevilla, mi padre y mi hermano me lo ponían siempre como ejemplo, me decían que viese vídeos de sus partidos. Maldini será recordado por todos. Es muy grande. Mucho”, reflexiones de Sergio Ramos. Siempre le ha definido como el uno en esa parcela del juego.

Para nadie es un secreto que hablar de Paolo Maldini genera este tipo de reflexiones. El ex defensor y capitán del segundo equipo con más ediciones de Champions en sus vitrinas sigue siendo para muchos hasta la fecha el mejor zaguero de todos los tiempos. Para los lombardos disputa un total de 933 partidos donde anotó 33 goles y dio 11 asistencias. Todo esto desde 1984 y hasta que en un verano de 2009 donde Florencia le vio jugar su último choque oficial. Los 26 títulos oficiales que ganó para el gigante del norte de la península itálica continúan más que vivos en el recuerdo.

Paolo Maldini, el mejor defensor de la historia para Sergio Ramos: GETTY

Maldini en aquella charla también dejó elogios de peso al ex Real Madrid. Le puso como un candidato a ese slogan de GOAT de los defensores donde a todos se nos vendrán grandes nombres a la cabeza: “¿Si puede ser Ramos mi heredero? Claro que sí, ¿Por qué no? Sergio lo tiene todo: tiene velocidad, potencia, técnica y juega en un grande, como hacía yo en el Milán. El Madrid es como el Milán, tiene historia, palmarés, tradición y equipo. Sergio tiene todas las condiciones para triunfar allí, además es joven y tiene tiempo. No veo ningún problema para que lo consiga”.

Van Dijk, el último en llevarse grandes elogios de Maldini

El holandés vive su novena temporada al frente de un Liverpool con el cual suma 325 partidos y 29 goles oficiales. Todos han valido para levantar un total de 9 títulos en el plano colectivo. Tanto en 2021 como en 2023, Paolo Maldini sentenció que le ve como el encargado de tomar una batuta que ya tuvo en sus manos y que para muchos, le sacó en su día a los Franco Baresi o Franz Beckencbaeuer.

“He jugado con algunos de los mejores defensas, como Nesta, Baresi, Cannavaro, pero siento que tengo mala suerte de no estar en un equipo con Virgil Van Dijk. Virgil pronto será el mejor defensa de la historia del fútbol”, declaraba años atrás el ex defensor del AC Milán sobre un debate que busca heredero tras su retiro en el 2009.

