Alarmas para Laporta: Barcelona no puede garantizar el regreso del Camp Nou

Las obras en el Camp Nou de Barcelona son sin ningún tipo de dudas uno de los grandes dolores de cabeza con los cuales cuenta la Junta directiva comandada por Joan Laporta en estas fechas. Finalmente el nuevo estadio del conjunto culé no llegará para el encuentro frente al Valencia de este fin de semana. La vicepresidenta del Área Institucional del Barcelona Elena Fort, asegura que en este momento es imposible garantizar una fecha concreta donde el club podría retornar a la que siempre ha sido su casa.

“Intentaremos llegar lo antes posible. Todo tiene un proceso y normativa que son completo. Estamos en la parte final…No garantizo ninguna fecha a día de hoy, estamos en la fase final… El estadio está prácticamente acabado, está muy bonito. Lo que está acabado, la primera y segunda gradería, no se puede ver desde la calle. Lo visitamos hace unos días y se nos escapó una lágrima al ver lo magnífico que quedará…No hemos llegado, pero valía la pena esperar e intentarlo hasta el último momento”, reflexiones de Fort en RAC-1. Todo esto después de la polémica desatada por la elección del Johan Cruyff de la ciudad deportiva del club como sede del encuentro ante Valencia.

Laporta y su Junta directiva se habían comprometido a conseguir una primera fase de las obras del Camp Nou antes del comienzo de LaLiga. En esta la capacidad del recinto debía rozar entre los 30.000 y 60.000 espectadores. Incluso la patronal le entregó tres jornadas consecutivas como visitante para que tuviesen más tiempo para conseguir dicho hecho. Se falló en los tiempos estipulados y frente al Valencia se tendrán que hacer concesiones históricas en cuanto a el fútbol español se refiere para que el choque pueda realizarse de manera natural en un feudo que por la ciudad deportiva del conjunto blaugrana no supera los 6.000 espectadores.

Hablamos de un estadio con 2000 butacas menos de lo que LaLiga española exige a los clubes recién ascendidos en cuanto al mínimo de aforo en sus respectivos estadios se refiere. En el pasado entidades de la talla del Huesca o Éibar tuvieron que acometer diferentes proyectos de infraestructura de manera exprés para poder competir en sus respectivas canchas durante el inicio del certamen. Barcelona consigue una excepción histórica y si bien por su directiva no se puede garantizar la fecha del regreso al Camp Nou, muchos todavía siguen soñando con que ocurra frente al Getafe dentro de algunas semanas.

“Queremos jugar la Champions ante PSG en el Camp Nou el 1 de octubre. Ahora mismo no se puede asegurar nada. Estamos trabajando en la zona lateral y claro que el objetivo es jugar el primer partido de Champions en el Camp Nou”, palabras de Fort sobre el estado del recinto e igualmente alrededor de cómo quedarán los dos primeros anillos de un estadio que también tiene en este momento a la UEFA pidiendo documentos y garantías pensando en el regreso de la competición.

Barcelona, cerca de jugar en Miami

Podemos encontrarnos en un escenario histórico este jueves. Llega al congreso anual de la UEFA y donde se estudiará la propuesta elevada por LaLiga española para que Barcelona y Villarreal disputen el encuentro de finales de año en la ciudad de Miami. Sería el primero de las Grandes Ligas europeas lejos del viejo continente y para abrir un precedente que genera tanto adeptos como enemigos de peso. En España, solo el Consejo Superior de Deportes puede oponerse ahora mismo.

La medida y propuesta de la patronal ha desatado una polémica con pocos precedentes. Se entiende como un daño al espectador promedio, por encima de todo al de un Villarreal que perderá uno de los dos partidos más importantes de cada campaña en su cancha a manos de la producción de dinero en Miami. Este jueves en caso de que la UEFA dé luz verde todo será prácticamente un hecho salvo que entre de lleno el Consejo Superior de Deportes de España.

