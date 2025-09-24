FC Barcelona devela el alto costo que le sale no tener la habilitación del Camp Nou

Barcelona sigue padeciendo el hecho de no contar con la habilitación del Ayuntamiento que le permita presentar los avales correspondientes en LaLiga -y en la UEFA- para finalmente reabrir las puertas del Camp Nou, algo que pensaba que ya iba a poder hacer en agosto pasado con el Trofeo Joan Gamper.

No obstante, los retrasos en la remodelación del mítico recinto, provocaron que el Barça deba buscar sedes alternativas para sus partidos como local tanto por el torneo español como por la UEFA Champions League (y eso que tuvo la ‘fortuna’ de que el sorteo le arrojara su primer compromiso por la Fase de Liga en condición de visitante).

Inicialmente, el equipo disputó dos encuentros por LaLiga en el Estadio Johan Cruyff (contra Valencia primero y frente al Getafe después), pero el próximo duelo contra la Real Sociedad y el choque de la Liga de Camepones de Europa ante el Paris Saint-Germain se jugarán en el Estadio Olímpico Lluís Companys de Montjuïc, el mismo inmueble que usó durante las últimas dos campañas.

Al respecto, el club azulgrana reportó que se enfrenta a un notable impacto financiero debido a esta situación. Según la vicepresidenta institucional del club, Elena Fort, el costo por cada partido en Montjuïc se estima entre 300.000 y 900.000 euros, con un promedio cercano al medio millón de euros.

Además del gasto, el equipo también enfrenta limitaciones en el aforo. Mientras se espera la licencia de ocupación para 27.000 asientos, la UEFA exige una capacidad mínima de 45.000 espectadores, por lo que esto podría traerle nuevos inconvenientes si no llega para su otro compromiso en el que será anfitrión contra el Olympiacos el 21 de octubre.

¿Para cuándo se estima el retorno al Camp Nou?

El FC Barcelona ahora fija su vuelta al Camp Nou para el 18 de octubre, en el partido contra el Girona por la novena jornada de LaLiga 2025/2026. No obstante, por la cantidad de imprevistos que sufrió el Blaugrana con este asunto en las últimas semanas, las autoridades no descartan experimentar mayores retrasos.

Publicidad

Publicidad

ver también ”A Julián Alvarez lo veo incómodo en el Atlético de Madrid. Él se iría al Barcelona”