Szczęsny da su secreto para atajarle penaltis a Messi, Neymar, Mbappé y Cristiano Ronaldo

Wojciech Szczęsny fue uno de los inesperados protagonistas del último encuentro entre Real Madrid y Barcelona. El guardameta polaco vive su segunda temporada en el Camp Nou y nuevamente demostró el pasado domingo que es un auténtico experto en mi batallas desde los 11 pasos. Kylian Mbappé, el último en fallar lanzamiento desde el punto penal frente a su figura y en una larga lista donde aparecen nombres de la talla de Neymar, Lionel Messi o Cristiano Ronaldo. Estudio e intuición se unen.

“Estudio mucho a los lanzadores antes de los partidos. Suelo ver los últimos 20 penaltis de los dos o tres jugadores encargados de ejecutarlos e intento buscar el patrón de sus tiros. A veces la carrera previa también me da información. Hay jugadores que chutan diferente en momentos importantes del partido o si el equipo va ganando o perdiendo. Intento tener toda esa información y luego guiarme por mi instinto”, comentaba Szczęsny en una charla con diferentes youtuberas de Polonia a tratar de todo lo ocurrido en el último Clásico.

Szczęsny no dudó sobre su acción con Kylian. Por esto y de esta manera terminaría amargando la última Bota de oro: “En cuanto Mbappé, me marcó el último penalti lanzando. Estaba en un buen momento de confianza y sabía que elegiría el mismo lado. Después tienes que rezar para que así sea y por suerte lo logré. Estoy muy centrado en el partido. Aprendí pronto en mi carrera que las emociones no me ayudan y trato de desconectar. Por ejemplo, después del Clásico todos discutiendo y peleando y yo pensé perdimos el partido, pero hay que seguir adelante. Le recomendaría a todo el mundo que hiciese mucha meditación y trabajar en la respiración. Yo hago ejercicios antes del partido y en el descanso. La gente me mira raro porque lo hago en medio del vestuario. Recomiendo trabajar la respiración en condiciones extremas, en frío y calor”.

Como decimos, Mbappé no es ni mucho menos el primer crack que falla ante su figura. Le ocurrió a Neymar con Paris Saint Germain y cuando el polaco se encontraba en Juventus. Incluso Messi en una Copa Mundial de selecciones tampoco tuvo suerte desde los 11 pasos. Cristiano Ronaldo en su paso por Italia también sufriría los casi dos metros de estatura del ex Arsenal o Roma. En este momento recordemos que únicamente es titular con el conjunto culé producto de la lesión de Joan García hace algunas semanas.

Szczęsny, la pesadilla en penaltis de Messi, Neymar, CR7 o Mbappé: GETTY

A sus 35 años el polaco vive día a día. Prácticamente doce meses atrás se encontraba en su casa descansando y después del retiro. Solamente la grave lesión de rodilla de Marc André Ter Stegen le devolvería la actividad. La temporada pasada estuvo a punto de firmar un triplete en el primer curso de Hansi Flick por Barcelona y donde únicamente Inter de Milán se interpuso en este destino. El secreto para ser el auténtico dolor de cabeza de los principales cracks de este juegos desde los 11 pasos, afirma, pasa por la intuición y el estudio de sus lanzamientos.

Publicidad

Publicidad

Szczęsny se pone en los mejores de la historia

“Por orden, diré Buffon, Lev Yashin, Manuel Neuer, el mejor Peter Cech…, y yo, ¿por qué no?”. Fue otra de las frases que dejó el guardameta del Barcelona en su última gran intervención pública. No es ni mucho menos la primera vez que se coloca entre los mejores guardametas de la historia de este deporte. Los motivos, indica, pasan meramente por revisar su carrera y sus principales rivales para ser titular en una demarcación especial donde las haya.

Szczęsny y su estudio de Mbappé, vital en la acción: GETTY

“Cuando estaba en Roma, mandé a Alisson, el mejor portero del mundo, al banquillo. Ahora, en la Juventus, mi suplente es Buffon, uno de los mejores de la historia. La conclusión que sacó es que probablemente sea el mejor del mundo y de la historia”, declaraba el propio Szczęsny hace algunos años.

Publicidad

Publicidad

En síntesis

Wojciech Szczęsny , de 35 años , es titular en el Barcelona debido a la lesión de Marc André Ter Stegen .

, de , es titular en el debido a la lesión de . El portero polaco detuvo un penalti a Kylian Mbappé porque “sabía que elegiría el mismo lado” del último tiro.

porque “sabía que elegiría el mismo lado” del último tiro. Szczęsny estudia los últimos 20 penaltis de los lanzadores, y dice que Neymar y Lionel Messi también fallaron ante él.

ver también En Barcelona ya temen que Hansi Flick abandone el club a final de temporada