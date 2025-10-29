Mastantuono recibe un claro mensaje de Xabi Alonso sobre sus próximos meses en Real Madrid

Franco Mastantuono saca conclusiones de peso alrededor de su primera campaña en Real Madrid. Tras un inicio de temporada donde Xabi Alonso le dio confianza como a pocos y donde incluso tuvo diferentes titularidades, algo cambiado desde el encuentro frente al Atlético de Madrid. Sus minutos y rol en compromisos de la última semana frente a Juventus y Barcelona dejan un claro mensaje por parte del cuerpo técnico de la Casa Blanca del fútbol de cara a los próximos meses. Los resultados justifican todo.

Mastantuono solo sumó 37 minutos vs. Atlético Madrid, Juventus y Barcelona. Un rol residual tras haber sumado más del 70% de los minutos en partidos de menor revuelo. A sus 18 años, y con lógica, apunta a tener un papel secundario en las grandes batallas y se invertirá en su desarrollo contra los equipos de menor nivel. Xabi Alonso siempre ha sido más que elogioso alrededor de su figura, pero apostó por jerarquía y experiencia en los últimos compromisos de peso del club.

Ni mucho menos hablamos de una situación excepcional. Si de una que sigue la lógica que se tiene alrededor de un chico de apenas 18 años. Lo extraordinario fue ver cómo Mastantuono fue titular en choques como Marsella por el debut de la Champions, Mallorca, Oviedo, Espanyol de Barcelona, Villarreal o Kairat Almaty. Mucho más teniendo en cuenta el hecho de que apenas realizó la pretemporada junto al resto de sus compañeros teniendo en cuenta que abandonó River Plate cuando apenas cumplía la mayoría de edad a mediados del mes de agosto. Veremos cómo evoluciona su rol en una plantilla donde Alonso tras la última semana, parece haber encontrado un equipo.

“Franco tiene muchas cosas buenas, acaba de llegar a un país nuevo, a un equipo nuevo, a un grande, con apenas 18 años recién cumplidos, y la adaptación ha sido muy buena. Me encanta la calidad que tiene, la personalidad… y sobre todo lo competitivo que es. Tiene mucha energía. Luego hay que ordenarlo evidentemente, tiene que aprender conceptos, pero ese gen competitivo es fundamental. Estoy muy contento de que lo haya traído, lo vamos a disfrutar durante mucho tiempo”, comentaba el propio entrenador del Real Madrid alrededor de las 8 titularidades que el futbolista argentino acumula en lo que vamos de campaña. En la última semana y con lógica, así como con el resultado a favor de sus decisiones, prefirió dejarle en un rol secundario.

Mastantuono, suplente ante Atlético Madrid, Juventus y Barcelona: GETTY

Liverpool será el próximo partido dentro de una semana y donde apunta a ser suplente otra vez. El Real Madrid visitará Anfield por la tercera jornada de la fase de liguilla de la Champions League. Antes de eso tendrá que recibir a Valencia en una nueva fecha del campeonato nacional de España. Se espera que ante Valencia, podamos ver nuevamente desde el inicio a Mastantuono. Xabi Alonso manda mensajes de peso y la recuperación física de nombres como Jude Bellingham o Eduardo Camavinga hará más complicado que podamos ver al ex River Plate en los principales compromisos de la Casa Blanca del fútbol.

Publicidad

Publicidad

La lesión de Carvajal ‘ayuda’ a Mastantuono

El capitán de los merengue será baja hasta enero y por ende, solo Alexander Arnold y Federico Valverde se encuentran aptos desde lo físico para el lateral derecho. Si Alonso apuesta por el uruguayo, esto supondrá un hueco más de la medular hacia arriba donde Franco Mastantuono podría colarse. La trama no es sencilla, pero la seguridad que el charrúa viene dando ahí ni mucho menos invita a pensar que el inglés será el dueño total de dicha demarcación.

Carvajal, quien también se juega mucho en año de Mundial, ya ha sido intervenido de manera completa en una artroscopia en la rodilla derecha. Descansará en los primeros días de esta semana y a partir del lunes se espera que comience su proceso de rehabilitación en la ciudad deportiva de Valdebebas.

En síntesis

Xabi Alonso le dio un rol secundario a Franco Mastantuono en partidos clave contra Juventus y Barcelona .

le dio un rol secundario a en partidos clave contra y . Mastantuono solo sumó 37 minutos en los últimos 3 partidos grandes, tras jugar el 70% antes.

solo sumó en los últimos 3 partidos grandes, tras jugar el antes. Xabi Alonso destacó que el argentino tiene “mucha calidad” y “gen competitivo” pese a su rol secundario.

Publicidad

Publicidad

ver también Vinicius, camino a irse de Real Madrid por su mala relación con Xabi Alonso