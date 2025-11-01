Mbappé le iguala otro récord a Cristiano Ronaldo en Real Madrid

No fue ni mucho menos una semana más para la primera plantilla del Real Madrid. La victoria frente al Fútbol Club Barcelona del pasado fin de semana disipó diferentes fantasmas alrededor del ciclo de Xabi Alonso al frente del estadio Santiago Bernabéu. También disparó diferentes polémicas alrededor de la figura de Vinicius y generaba el contexto ideal para intentar aumentar la diferencia frente a los culés frente a Valencia. Fecha clave sabiendo que el martes llegará a Liverpool. Con un Kylian Mbappé inspirao y en racha, todo es más sencillo.

Courtois, Valverde, Militão, Huijsen, Carreras, Tchouameni, Bellingham, Arda Güler, Mastantuono, Vini Jr. y Mbappé. Fueron los elegidos por el entrenador del Real Madrid de cara a un encuentro absolutamente trascendental para intentar aumentar a 8 puntos la diferencia con Barcelona. Los merengues se medirán ante un Valencia en horas bajas y que utilizó de entrada a los Agirrezabala; Thierry, Tárrega, Copete, Gayà; Santamaría, Pepelu; Rioja, Lucas Beltrán, Diego López; Danjuma.

Empezaron fuerte los locales, quienes conseguirían un penalti que Mbappé cambiaría por gol en el inicio. Con ese tanto la historia se marcaba: por segunda vez en más de 120 años del Real Madrid, un jugador marca en ocho jornadas seguidas de LaLiga. Kylian iguala a un Cristiano Ronaldo que hasta la fecha era el único en hacerlo con los merengues. Real Sociedad, Levante, Atlético de Madrid, Villarreal, Getafe, Barcelona y Valencia, la seguidilla del galo.

“Los goles los marcó, los está marcando y los marcará. El rol que está teniendo, su influencia positiva en el equipo, lo está asumiendo con mucha madurez. Ahora el equipo le tiene que acompañar para que haga los goles. Felicitar a Kylian y me alegro mucho por él. Estamos todos a su lado para apoyarle en este día después de un gran trabajo merecido para él. Hay que apoyarle para que siga así”, comentaba el entrenador de Real Madrid alrededor de un encuentro donde entendía el peligro más que nadie. Un paso en falso tras la victoria frente a Barcelona o antes de visitar Anfield Road podría ser fatal en la planificación del proyecto. Con Mbappé, la cosa hasta para igualar a CR7 es más sencillo.

Solo Mallorca evitó los goles de Mbappé en lo que vamos de LaLiga: GETTY

Recordemos que el conjunto culé no tendrá actividad hasta el día de mañana domingo frente al Elche. También que el Real Madrid tendrá que visitar al Liverpool el próximo día martes por una nueva jornada de la Champions League. Una victoria frente a los ingleses en suelo británico y en horas bajas del proyecto de Arne Slot, prácticamente confirmaría a la plantilla de Xabi Alonso como uno de los ocho clasificados a la ronda de octavos de final de la Copa de Europa. Arranca una semana trascendental y donde se terminará con el encuentro contará yo vallecano como visitante antes de la llegada de una nueva fecha FIFA.

Publicidad

Publicidad

ver también Szczęsny da su secreto para atajarle penaltis a Messi, Neymar, Mbappé y Cristiano Ronaldo