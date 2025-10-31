Los hinchas de Real Madrid eligen qué futbolista de Barcelona sería titular en su equipo

Nos desplazamos hasta el estadio Santiago Bernabéu para vivir una nueva edición del Clásico. Real Madrid y Barcelona midieron fuerzas en un partido absolutamente trascendental en la lucha por el título de LaLiga. Durante la previa, le preguntamos a los aficionados merengues qué jugadores del conjunto culé serían titulares en esta plantilla de Xabi Alonso. Respuestas más que claras.

“¿Szczęsny? No…Cubarsi, suplente….¿Balde? Si, ese podría ser titular…”, algunas de las primeras respuestas de los madridistas a BOLAVIP. Estos dejaban igualmente por fuera de la ecuación a pesos pesados del Barcelona como Jules Koundé, a caras conocidas como Eric García, Ferrán Torres e incluso el gran momento de forma de Fermín López. Frenkie De Jong dejó alguna dudas en los hinchas de Real Madrid antes de que estos se rindiesen a dos nombres puntuales. Uno de estos, el más elogiado pero sentenciado por sus palabras de la previa: “Pedri si, sería titular sin dudas…¿Yamal? Puede ser que pueda ser titular, pero no lo queremos aquí, que ni se pase…¿Lamine? Titular (risas).

No nos olvidemos que Barcelona tenía por fuera de su esquema titular para medirse con Real Madrid a varios futbolistas. Dani Olmo, Raphinha o Robert Lewandowski son apenas algunas de las bajas con las cuales tuvo que medirse Hansi Flick a una derrota que les deja a 5 unidades de la plantilla de Xabi Alonso. Para los aficionados del conjunto blanco, a nivel general, solamente Pedri o Lamine Yamal tienen talento y la envergadura para ser titulares en el estadio Santiago Bernabéu si es que la película fuera más que distinta.

Hubo varios apuntados en las declaraciones de los aficionados merengues. Recordemos que la previa del encuentro entre Real Madrid y Barcelona se encontró marcada por las declaraciones de Lamine Yamal. A pesar de las criticas alrededor de la figura de España, muchos que no negaron que sería titular en este conjunto blanco. Todo de la mano, repetimos, de diferentes mensajes que dejan caer como algo se rompió a lo largo de la última semana en cuanto al respeto que se tenía por su figura en los aledaños del Bernabéu.

Real Madrid se llevó el encuentro frente a Barcelona y por primera vez el Clásico desde la primavera del año 2024. Tras cuatro derrotas consecutivas frente al rival de toda la vida, los hombres de Xabi Alonso vuelven a ser el Rey de España hasta como mínimo la llegada del mes de enero con la Supercopa. En las próximas horas recibirán a Valencia e incluso podrían ampliar a 8 la diferencia de puntos que tienen sobre su máximo rival en la lucha por el título de LaLiga. Por el Bernabéu, de momento, no tendrían como titulares en sus filas a muchos de los jugadores de su máximo rival.

En síntesis

Los aficionados del Real Madrid solo consideran a Pedri y Lamine Yamal como posibles titulares de su máximo rival.

Los hinchas merengues descartaron a Szczęsny, Cubarsi, Koundé y Ferrán Torres como titulares en la plantilla de Xabi Alonso.

El Real Madrid ganó el Clásico, su primera victoria desde la primavera de 2024, ampliando la diferencia a 5 unidades.

