Vinicius resurge: la racha de 45 partidos que por fin pudo cortar con Real Madrid

Jugaban Real Madrid y Villarreal por una nueva jornada de LaLiga española. Los dirigidos por Xabi Alonso regresaron al estadio Santiago Bernabéu después de la dolorosa derrota frente al Atlético de Madrid de Diego Pablo Simeone y Julián Alvarez. También lo hicieron después de un encuentro por la Champions League a solamente 300 km de la frontera con China que supuso un desgaste en todos los sentidos. Vinicius fue la figura de un choque donde por primera vez en más de 9 meses, pudo marcar más de un gol por partido con los merengues.

Los dos goles del brasileño, quien en silencio ya acumula 5 goles y 4 asistencias en 8 partidos en lo que vamos de campaña, valieron para vencer en un choque con Villarreal que siempre aprieta. Hay que devolverse a un 5-1 contra Salzburgo en la Champions pasada para ver a Vinicius sumar más de un tanto por partido oficial. Pasaron más de 47 oficiales para que el 7 celebrase por duplicado con la camiseta blanca. En la última ocasión dirigía hasta Carlo Ancelotti. 9 partidos de Champions, 6 del Mundial de Clubes, 24 de LaLiga y 4 de Copa del Rey, la racha en sí.

Courtois, Valverde, Militao, Huijsen, Carreras, Tchouaméni, Ceballos, Arda Guler, Mastantuono, Vini Jr. y Mbappé. Fueron los elegidos por Xabi Alonso para el último encuentro antes de la llegada de una nueva fecha FIFA y en una campaña donde es imposible olvidarnos que tendremos una Copa Mundial de selecciones a finales de temporada. En el Real Madrid continúan con su postura absolutamente en contra de este tipo de calendarios y empiezan a cruzar los dedos en relación con la salud con los futbolistas de Alonso.

“Volvemos a jugar en casa contra un equipo que está en buen momento tanto en Liga, por la posición y por el juego, como en Champions, que han competido en los dos partidos. Mañana necesitamos dar un gran nivel colectiva e individualmente porque son partidos importantes y es el último antes del parón”,reflexiones de Xabi Alonso alrededor de lo que le esperaba a sus hombres esta noche frente al equipo de Marcelino. No nos olvidemos que el submarino amarillo venía de empatar frente a la Juventus de Turín como local por la Champions.

Vinicius, figura total ante Villarreal:

Recordemos que tras el parón de selecciones, el conjunto blanco tendrá que visitar al Getafe por una nueva jornada del campeonato nacional de España antes de medirse con la Juventus por la tercera jornada de la liguilla de la Copa de Europa. Tras esto llegará un encuentro frente al Barcelona en el estadio Santiago Bernabéu el próximo día 26 de octubre. Se pretende cortar con la racha de hasta cuatro derrotas consecutivas frente al rival de toda la vida. El partido de esta noche permitía soñar con recuperar la punta por unas horas y cruzar los dedos pensando en lo que el Sevilla puede hacer mañana frente a los dirigidos por Hansi Flick.

