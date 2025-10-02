¿Qué ocurrió? El último gran enojo de Vinicius en Real Madrid fue con Mastantuono

Kairat Almaty pagó los platos rotos de la derrota del Real Madrid en el derbi de la capital española frente al Atlético de Madrid de Diego Pablo Simeone. 0-5 vencieron los merengues en Kazajistán y con un Kylian Mbappé insaciable. Reportan a lo largo de las últimas horas que el supuesto enojo entre Vinicius y Xabi Alonso tendría en realidad común protagonista al argentino Franco Mastantuono. ¿Qué pasó?

Todo empezaba en el momento donde el brasileño dejaba el terreno de juego para que entrase Rodrygo. Se lo vio realizar otra vez gestos a la hora de dejar el césped como ha ocurrido en buena parte de la temporada. Muchos especularon con que se trataba únicamente de una reacción ante las decisiones de su entrenador, pero todo esta realidad tendría que ver con el ex futbolista de River Plate y una posible ocasión de gol minutos antes.

Diario AS afirma que el verdadero enojo del brasileño a la hora de dejar el terreno de juego en pasa por una acción donde Franco tenía la posibilidad de pasarle el balón de pierna derecha tras enganchar hacia adentro y poner el por entonces 0-3. Mastantuono terminó rematando a la portería de un Kairat donde su arquero salvaba la acción para evitar que la goleada fuese mayor. A partir de eso Vinicius se habría enojado con el zurdo de apenas 18 años y sus gestos se habrían únicamente manifestado alrededor de esto cuando Xabi Alonso le sustituyó por Rodrygo.

“¿Se ha enfadado Vini Jr. por el cambio? Siempre hay que gestionar los enfados y controlarlos. Por ahora no ha pasado nada. Vini Jr. no se ha quejado. Ha sido un comentario que no iba por ahí”, explicaba el senador del Real Madrid en una jornada llena de tensiones internas y donde también hubo informaciones de todo tipo alrededor de las suplencia de Federico Valverde. Mastantuono habría sido la clave de todo. Nada más que un roce natural de la alta competencia.

Vinicius y Mastantuono ya piensan en Villarreal: GETTY

El argentino ha sido titular de momento en los dos partidos que Real Madrid ha disputado en la presente edición de la Champions. Una muestra de confianza absoluta por parte de Xabi Alonso para meterle en la dinámica de su equipo e igualmente para que vaya ganando experiencia en un equipo más que acostumbrado a este tipo de fechas. De momento los merengues son líderes de la tabla general junto a Bayern Múnich y tendrán como próximo objetivo derrotar a Juventus de Turín en el estadio Santiago Bernabéu a finales del mes de octubre.

Mastantuono competirá con Brahim

Arda Guler no es rival del argentino. Se señala en medios como MARCA que el centrocampista turco es un intocable en este momento de las filas de Xabi Alonso y que únicamente plantea debates alrededor de la posición de Jude Bellingham. Los últimos experimentos del entrenador en cuanto a Jude se refiere, salieron de la peor manera posible en el derbi de la capital española y donde Franco fue el sacrificado para la entrada del inglés. Consideran que justamente Brahim puede ser su gran rival por la titularidad a mediano y largo plazo.

Se viene un mes vital para Mastantuono. El próximo partido de carácter de final de Real Madrid llegará a finales del mes de octubre contra Barcelona en el estadio Santiago Bernabéu. Será la siguiente fecha donde veremos a Xabi Alonso conformar una alineación titular en todos los sentidos y donde se empezarán a sacar conclusiones alrededor de cuál puede ser su equipo de gala para este tipo de jornadas. MARCA señala que Franco tiene chances de ser titular si mantiene su nivel, así como que el regreso de Bellingham generará cambios a corto plazo.

