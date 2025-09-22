Este lunes 22 de septiembre de 2025 se entregó el Balón de Oro 2025 con varias sorpresas. Las redes sociales, como siempre atentas, estuvieron haciendo los mejores memes de la entrega con varios protagonistas como Vinicius Júnior, Mbappé, Dembélé, Lamine Yamal y otros.

Estos son los mejores memes del Balón de Oro 2025:

¿Cuánto dinero vale el Balón de Oro?

El Balón de Oro es el premio individual más deseado por los jugadores y también uno de los más caros, el Balón de Oro mide 31 centímetros de alto, 23 de largo y 23 de ancho y pesa 7′2 kilogramos. Respecto a su valor económico, está valorado en una cantidad superior a los 3.000 dólares.

